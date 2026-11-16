Xem ngay lịch âm dương hôm nay 16/11

Đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, mà được vun đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm là dịp để những nghĩa tình ấy được khơi dậy, nhân lên. Năm nay, khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày hội đã có thêm cách thức để tập hợp, kết nối người dân thông qua những hoạt động văn hóa gần gũi, thiết thực.