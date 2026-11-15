Xem ngay lịch âm dương hôm nay 15/11

Festival khép lại, chuyến tàu về xứ trà tiếp tục chạy vào cuối tuần. Với người làm du lịch Thái Nguyên, điều đáng chờ đợi nằm ở những cuộc hẹn được nối dài: khách có thể trở lại, người làm chè có thêm cơ hội đón khách ngay trên vùng đất mình chăm chút. Làm thế nào để sức hút của ngày hội trở thành nguồn khách lâu bền?