Xem ngay lịch âm dương hôm nay 13/11

Công nghệ có thể đưa hình ảnh di sản đến rất gần người xem. Nhưng sau cảm giác mới lạ, du khách hiểu thêm điều gì về nơi mình đang đứng? Những trải nghiệm ở Huế gợi ra cách nhìn thiết thực về chuyển đổi số trong văn hóa: giá trị nằm ở sự hiểu biết được mở rộng và cuộc đối thoại được tiếp nối.