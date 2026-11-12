Xem ngay lịch âm dương hôm nay 12/11

Không chỉ tái hiện đời sống và những giá trị văn hóa của người Mường, “Hồn Mường thức giấc” còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Mường Cơi. Từ cảnh quan hồ Suối Chiếu đến kho tàng phong tục, diễn xướng và những câu chuyện bản địa, chương trình mở ra hướng kết nối di sản với hoạt động du lịch, tạo sức hút riêng cho vùng đất.