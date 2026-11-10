Xem ngay lịch âm dương hôm nay 10/11

Dù cầm sổ hồng trong tay, hơn một nghìn gia đình ở hai tòa CT8B, CT10B chung cư Đại Thanh vẫn thấp thỏm trước nguy cơ phải di dời do 12 công trình dự án của Tập đoàn Mường Thanh có sai phạm. Hầu hết mong muốn có cơ hội đối thoại với chính quyền, chủ đầu tư để hiểu rõ hơn về quá trình xử lý.