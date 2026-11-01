Xem ngay lịch âm dương hôm nay 1/11

ĐNCT - Có những chiếc bánh sinh nhật không đủ đẹp để nằm trong tủ kính của một tiệm bánh, nhưng lại đủ ấm áp để khiến cả một gia đình nhớ mãi. Với tôi, mỗi chiếc bánh tự tay làm cho người thân không chỉ là món quà trong ngày đặc biệt, mà còn là cách giữ gìn những tháng năm yên bình khi chúng tôi vẫn còn được ở bên nhau.