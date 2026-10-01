Xem ngay lịch âm dương hôm nay 1/10

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS) tại tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng vẫn đang được gấp rút triển khai. Từ nguồn tin quý báu của bà con Nhân dân, các đội tìm kiếm, khai quật và xác định danh tính Liệt sĩ lại tiếp tục dấn bước vào những địa danh từng là chiến trường xưa, quyết tìm lại dấu tích của những ngôi mộ đã hơn 50 năm lặng lẽ yên giấc giữa rừng xanh rì rào.