Xem miễn phí Rock concert có Hồ Ngọc Hà, Anh Tú tại sân vận động 30.000 khán giả

Ngay sau Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, hướng tới kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026), tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức Rock concert Thái Nguyên bừng sáng tối 2/11.

Chương trình diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên với sức chứa 30.000 khán giả, Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục miễn phí vé vào cửa. Ban tổ chức nhấn mạnh, khán giả sẽ vào cửa tự do nhưng có kiểm soát an ninh qua 3 vòng, khi sân đã kín chỗ sẽ đóng cửa.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Được định hướng là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, hưởng ứng dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và kết nối với Festival Trà quốc tế 2026. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc Rock hiện đại, chương trình tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa trà, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Thái Nguyên; đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và khát vọng phát triển, hội nhập của địa phương.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, khi xây dựng kịch bản cho Rock concert Thái Nguyên bừng sáng là mạch chảy tiếp nối trực tiếp ngọn lửa tự hào từ Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn để tiếp tục cảm xúc của niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ Trà trong kỷ nguyên hội nhập.

Chương trình được cấu trúc như một hành trình thời gian và không gian đầy dụng ý nghệ thuật qua 3 phần:

Phần 1: Mạch nguồn đất Việt, ca sĩ Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng như: Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát. Tiếng guitar điện gầm vang quyện hòa với tinh thần người lính. Ngay sau đó, Đông Hùng nối tiếp bằng Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca, khẳng định bước tiến vững chắc của thế hệ hôm nay trên nền tảng lịch sử cha anh.

Phần 2: Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa có sự xuất hiện của Isaac với tinh thần rạng rỡ qua Rừng vàng biển bạc và bản hit quốc dân Bống bống bang bang. Anh Tú (Tú Voi) mang đến cảm xúc sâu lắng qua Mẹ yêu con hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả trong bản mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm.

Hồ Ngọc Hà trình diễn: Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa.

Phần 3: Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim và màn hòa giọng lịch sử 30.000 người. Ban nhạc Ngũ Cung sẽ thể hiện loạt tác phẩm như Cô Đôi thượng ngàn, Người ở đừng về, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đêm nhạc khép lại bằng khúc Nối vòng tay lớn cùng sự hòa giọng của 30.000 tại Sân vận động Thái Nguyên.