Xem lịch Âm Dương ngày 22/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và tuổi xung hợp cần lưu ý

Xem chi tiết Âm Dương lịch 22/09/2026

Theo hệ thống lịch vạn niên, Thứ Ba, ngày 22/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 12 tháng Tám năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây là ngày Kỷ Hợi, nạp âm Bình Địa Mộc, mang năng lượng phong thủy trung bình và chứa nhiều yếu tố cát tinh thuận lợi cho một số dự định cá nhân.

Tổng quan phong thủy ngày 22/09/2026

Về ngũ hành, ngày Kỷ Hợi có Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy), được xếp vào dạng cát trung bình (chế nhật). Nạp âm Bình Địa Mộc kỵ các tuổi Quý Tỵ và Ất Mùi, nhưng lại mang đến nhiều may mắn cho các tuổi thuộc mạng Thổ như Tân Mùi, Kỷ Dậu và Đinh Tỵ. Xét theo địa chi, ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi, đồng thời xung với Tỵ, hình Hợi và hại Thân.

Đặc biệt, ngày 22/09/2026 rơi vào quẻ Tiểu Cát trong Khổng Minh Lục Diệu. Đây là dấu hiệu cát lành, báo hiệu công việc diễn ra êm xuôi, dễ gặp được quý nhân tương trợ và đón nhận nguồn phúc khí tích cực. Ngày này cũng không phạm phải các chu kỳ xấu như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận hay Tam Nương.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Để tối ưu hóa kế hoạch làm việc, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp giúp tinh thần thoải mái và công việc hanh thông hơn:

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Việc nên làm và điều kiêng cữ theo phong thủy

Hệ thống Nhị Thập Bát Tú ngày này được chủ quản bởi sao Thất (Thất Hỏa Trư), một trong những cát tú lớn, rất thuận lợi cho việc khởi công, kinh doanh, xây cất hoặc sửa sang nhà cửa. Thêm vào đó, Trực Mãn mang ý nghĩa đầy đủ, viên mãn, thích hợp cho việc mua bán, xuất hàng hóa, thu nợ, tuyển dụng nhân sự hay học thêm kỹ năng mới.

Tuy nhiên, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, can Kỷ nhắc nhở không nên tự ý phá bỏ giao kèo hay hợp đồng đã ký kết. Chi Hợi cũng khuyên nên cân nhắc khi tổ chức các nghi thức cưới hỏi lớn do có sự xuất hiện của sao Quả Tú trong Ngọc Hạp Thông Thư. Đồng thời, Trực Mãn khuyến nghị hạn chế dâng nộp hồ sơ, giấy tờ hành chính quan trọng hoặc nhậm chức mới.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu công việc quan trọng, việc chọn đúng phương hướng xuất hành có thể mang lại sự an tâm:

Hướng xuất hành: Nên chọn hướng Đông Bắc để nghênh tiếp Hỷ Thần, hoặc hướng Nam để đón Tài Thần.

Giờ đẹp xuất hành (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ Thân (15:00 - 17:00) và Dần (03:00 - 05:00) mang lại may mắn, bình an; khung giờ Tuất (19:00 - 21:00) và Thìn (07:00 - 09:00) rất tốt cho sự hòa thuận và việc buôn bán.

Các chỉ dẫn lịch Âm Dương và phong thủy truyền thống mang tính chất tham khảo, giúp định hướng tâm lý tích cực và sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học. Sự chủ động, cẩn trọng và nỗ lực của mỗi cá nhân luôn là yếu tố quyết định thành công trong mọi công việc.