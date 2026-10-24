Xem lại camera, người phụ nữ sốc nặng khi thấy cảnh tượng trong đêm

Con gấu khổng lồ đột nhập vào nhà dân ở Naples, Florida, Mỹ, rồi lẻn vào khu đất của Celine Emerson qua một cánh cổng không khóa. Vài phút sau, con gấu phá cửa vào nhà và bắt đầu tự nhiên như thể vừa trở về sau một ngày làm việc dài.

Theo Mirror, khi Emerson thức dậy vào sáng ngày 18/10, cô ấy phát hiện một dấu chân lớn trên quầy bếp. Sau đó, cô ấy nhận ra cửa tủ lạnh đang mở và liền hét lên bảo chồng kiểm tra camera.

"Ôi, thật là điên rồ, thật bất thường khi thấy nó ở gần chúng tôi như vậy", cô ấy nói với đài truyền hình địa phương WSVN. "Hơi đáng sợ khi thấy nó ở đây và khi nó đứng dậy trông nó cao khoảng 1,8 mét".

Chủ nhà ở Florida đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con gấu đột nhập vào nhà (Ảnh: Celine Emerson)

Trong đoạn clip phát lại, cặp đôi đã chứng kiến con gấu tiến đến tủ lạnh và lấy trộm một ít rượu. Sau đó, con gấu lục lọi đồ ăn vặt, tự thưởng cho mình vài món ăn ngon lành trước khi bỏ đi.

Emerson giờ đã biết cách tránh một vị khách không mời mà đến đột nhập để lấy trộm rượu. "Có lẽ nên đóng cổng lại?", cô ấy nói.

"Chúng tôi không đóng cửa khi ra vào nhà vào ban đêm nên có lẽ khi cháu gái chúng tôi lớn hơn, chúng tôi sẽ cẩn thận với những việc như vậy", cô tiếp tục.

Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida cho biết gấu ăn nhiều hơn vào mùa thu để tích trữ mỡ trước mùa đông. Điều này có thể dẫn đến việc chúng chạm trán với con người nhiều hơn khi tìm kiếm thức ăn.

Gấu đen Florida có thể được tìm thấy ở đất liền và một số hòn đảo ven biển của tiểu bang. Phạm vi sinh sống của loài gấu này đã giảm xuống còn 18% so với phạm vi lịch sử vào những năm 1970, mặc dù kể từ đó chúng đã tái chiếm 49% lãnh thổ lịch sử của mình.

Chúng là động vật ăn tạp, thức ăn chủ yếu bao gồm thực vật, côn trùng và thịt.