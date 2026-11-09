Xem kỹ mẫu sedan điện Volvo ES90 vừa ra mắt Việt Nam: Kẻ thách thức xe sang Đức

Sự xuất hiện của Volvo ES90 tại thị trường Việt Nam đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm thuần điện của thương hiệu ô tô Thụy Điển. Nếu EX90 hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc SUV điện cỡ lớn dành cho gia đình, ES90 lại tiếp cận những người tìm kiếm sự sang trọng, tiện nghi và trải nghiệm vận hành êm ái trong hình hài một chiếc sedan.

Volvo ES90 chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam

Điểm đáng chú ý là Volvo không đơn thuần điện hóa một mẫu sedan truyền thống. ES90 được phát triển với kiểu dáng fastback, kết hợp không gian rộng rãi của xe hạng sang với khả năng sử dụng linh hoạt, đồng thời tối ưu hiệu quả khí động học.

Đây cũng là cách Volvo tạo ra sự khác biệt trong phân khúc ô tô điện cao cấp, nơi các thương hiệu đang cạnh tranh không chỉ bằng sức mạnh động cơ mà còn bằng công nghệ, trải nghiệm người dùng và khả năng di chuyển đường dài.

Ngoại thất: Khi sedan hạng sang mang thiết kế fastback

Quan sát tổng thể, Volvo ES90 vẫn duy trì những đặc trưng thiết kế quen thuộc của thương hiệu Thụy Điển: đơn giản, thanh lịch nhưng không thiếu những điểm nhấn hiện đại.

Volvo ES90 vẫn duy trì những đặc trưng thiết kế quen thuộc của thương hiệu Thụy Điển

Phần đầu xe được thiết kế theo hướng tối giản, với các bề mặt liền mạch, phù hợp đặc điểm của một mẫu ô tô thuần điện. Cụm đèn chiếu sáng mang đồ họa búa Thor tiếp tục đóng vai trò nhận diện thương hiệu.

Khác với những mẫu sedan hạng sang truyền thống thường nhấn mạnh vẻ bề thế bằng lưới tản nhiệt kích thước lớn, ES90 tạo ấn tượng bằng sự tinh giản. Các đường nét trên thân xe được xử lý mềm mại, hướng tới sự hài hòa thay vì phô trương.

Nhìn từ bên hông, ES90 có phần mui kéo dài và vuốt dần về phía sau, tạo nên kiểu dáng fastback đặc trưng. Cách thiết kế này giúp chiếc xe có diện mạo thể thao hơn sedan ba khoang thông thường nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm cần có.

ES90 có phần mui kéo dài và vuốt dần về phía sau, tạo nên kiểu dáng fastback đặc trưng

Đặc biệt, Volvo ES90 sở hữu hệ số cản không khí Cd chỉ 0,25. Đây là một trong những thông số đáng chú ý của mẫu xe, cho thấy thiết kế ngoại thất không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà còn được tối ưu nhằm giảm lực cản khi di chuyển.

Với xe điện, khí động học có ý nghĩa quan trọng bởi lực cản không khí ảnh hưởng trực tiếp tới mức tiêu thụ năng lượng, nhất là khi vận hành ở tốc độ cao.

Việc đạt hệ số Cd 0,25 giúp ES90 có thêm lợi thế trong bài toán tối ưu phạm vi hoạt động, yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm khi lựa chọn ô tô điện.

Việc đạt hệ số Cd 0,25 giúp ES90 có thêm lợi thế trong bài toán tối ưu phạm vi hoạt động

Dù mang kiểu dáng fastback, Volvo ES90 vẫn được phát triển với ưu tiên dành cho sự rộng rãi và tiện nghi. Mẫu xe sở hữu cấu hình năm chỗ ngồi cùng chiều dài trục cơ sở lên tới 3.102 mm. Đây là thông số cho thấy Volvo đặc biệt chú trọng không gian dành cho hành khách, nhất là ở hàng ghế phía sau.

Nội thất tối giản nhưng không thiếu công nghệ

Bước vào khoang lái Volvo ES90, người dùng sẽ bắt gặp phong cách thiết kế quen thuộc trên những mẫu xe Volvo thế hệ mới: hạn chế nút bấm vật lý, tập trung vào các màn hình điều khiển và tổ chức không gian theo hướng gọn gàng.

Khoang ca bin Volvo ES90

Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 9 inch, kết hợp hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng kích thước 14,5 inch, tích hợp Google Built-in, cho phép người dùng tiếp cận các tính năng dẫn đường, giải trí và tiện ích trong hệ sinh thái Google. Xe còn được trang bị hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ quan sát khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc thao tác đỗ xe.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý trong khoang nội thất ES90 không chỉ nằm ở các màn hình mà còn ở trải nghiệm âm thanh. Mẫu xe sở hữu hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins cao cấp với 25 loa, tích hợp công nghệ Dolby Atmos. Hệ thống cung cấp bốn chế độ âm thanh cá nhân hóa gồm Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios.

Mẫu xe sở hữu hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins cao cấp với 25 loa, tích hợp công nghệ Dolby Atmos

Trong đó, Studio hướng tới khả năng tái tạo âm thanh chân thực, Individual Stage tạo cảm giác sân khấu sống động, Concert Hall mô phỏng không gian hòa nhạc, còn Abbey Road Studios mang đến trải nghiệm âm thanh lấy cảm hứng từ phòng thu nổi tiếng tại Anh.

Những trang bị này cho thấy Volvo hướng tới việc biến khoang xe thành một không gian thư giãn, thay vì đơn thuần là nơi di chuyển từ điểm A tới điểm B.

Một lợi thế khác của Volvo ES90 nằm ở thiết kế khoang hành lý. Thay vì sử dụng nắp cốp nhỏ kiểu sedan truyền thống, ES90 sở hữu cửa cốp mở rộng theo dạng fastback, tạo thuận lợi hơn khi xếp dỡ những vật dụng có kích thước lớn.

Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 442 lít và có thể mở rộng lên 922 lít khi điều chỉnh không gian chứa đồ. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 27 lít, phù hợp để bố trí những vật dụng nhỏ hoặc phụ kiện sạc.

Cách tổ chức không gian này giúp ES90 dung hòa giữa hai yếu tố vốn không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau: sự thanh lịch của sedan và khả năng sử dụng linh hoạt thường thấy trên những mẫu xe hatchback hoặc SUV.

Vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn ưu tiên sự êm ái

Tại Việt Nam, Volvo ES90 được giới thiệu với phiên bản Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Với công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm, ES90 sở hữu sức mạnh vượt xa nhu cầu vận hành thông thường của một chiếc sedan gia đình. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh phong cách thể thao, Volvo định hướng ES90 trở thành một mẫu xe mang lại cảm giác vận hành êm ái và thư thái. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng, có khả năng điều chỉnh theo điều kiện vận hành nhằm giảm rung động từ mặt đường và cải thiện sự ổn định của thân xe.

Xe có phạm vi hoạt động tối đa 706 km theo chu trình WLTP

Điểm đáng chú ý khác là bộ pin lithium-ion dung lượng 106 kWh, cho phép ES90 đạt phạm vi hoạt động tối đa 706 km theo chu trình WLTP.

Đây là thông số có ý nghĩa đối với những khách hàng còn băn khoăn về khả năng di chuyển đường dài của ô tô điện.

Dẫu vậy, phạm vi hoạt động thực tế sẽ phụ thuộc vào tốc độ, điều kiện giao thông, tải trọng, thời tiết và thói quen sử dụng. Đặc biệt tại Việt Nam, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc công cộng vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm sở hữu những mẫu xe điện cao cấp.

An toàn luôn là một trong những yếu tố làm nên bản sắc của Volvo và ES90 tiếp tục kế thừa triết lý này.

Mẫu xe được trang bị hệ thống Safe Space Technology, kết hợp những công nghệ hỗ trợ quan sát, nhận diện nguy cơ và bảo vệ người ngồi trong xe. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm, Volvo hướng tới việc phát hiện sớm những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, hỗ trợ người lái giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt của thương hiệu Thụy Điển khi phát triển những mẫu xe điện thế hệ mới, trong đó công nghệ được tích hợp nhằm phục vụ con người một cách tự nhiên, thay vì tạo thêm sự phức tạp cho trải nghiệm sử dụng.

Giá bán 2,6 tỷ đồng: Volvo ES90 cạnh tranh với những đối thủ nào?

Theo thông tin được công bố tại sự kiện ra mắt ngày 6/11/2026, Volvo ES90 có giá bán 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và phân phối với một phiên bản Twin Motor Performance. Mức giá này thấp hơn 900 triệu đồng so với mẫu SUV điện Volvo EX90 ra mắt cùng thời điểm.

Với giá bán này, Volvo ES90 bước vào nhóm sedan điện hạng sang, nơi các đối thủ đến từ Nhật Bản và Đức đã có những sản phẩm đáng chú ý.

Mẫu sedan thuần điện có giá niêm yết 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Trong đó, đối thủ trực tiếp nhất của ES90 là Lexus ES 500e, mẫu sedan thuần điện có giá niêm yết 2,94 tỷ đồng tại Việt Nam. Như vậy, ES90 đang có lợi thế về giá khoảng 340 triệu đồng so với đối thủ Nhật Bản.

Ngoài Lexus ES 500e, Volvo ES90 còn có thể được đặt lên bàn cân với BMW i5 hay Mercedes-Benz EQE Sedan xét về định vị sedan điện hạng sang, dù mức độ cạnh tranh trực tiếp còn phụ thuộc vào danh mục sản phẩm và giá bán thực tế của các đối thủ tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là Volvo ES90 không lựa chọn cách cạnh tranh thuần túy bằng giá bán. Với 680 mã lực, hệ dẫn động AWD, hệ thống treo khí nén, khoang nội thất rộng rãi và hàng loạt trang bị cao cấp, mẫu xe Thụy Điển sở hữu cấu hình đủ sức hấp dẫn nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp nhưng không muốn lựa chọn những thương hiệu xe sang quen thuộc.

Volvo ES90 bước vào nhóm sedan điện hạng sang, nơi các đối thủ đến từ Nhật Bản và Đức đã có những sản phẩm đáng chú ý

Tuy nhiên, ES90 cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Tại Việt Nam, sedan hạng sang vẫn là phân khúc mà giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá và dịch vụ hậu mãi có ảnh hưởng lớn tới quyết định mua xe. Bên cạnh đó, người tiêu dùng đang có xu hướng ưu tiên SUV, khiến một mẫu sedan thuần điện như ES90 phải tiếp cận nhóm khách hàng tương đối đặc thù.

Yếu tố hạ tầng sạc cũng là bài toán quan trọng. Theo thông tin công bố khi ra mắt, Volvo có trạm sạc nhanh DC tại các đại lý ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, đồng thời kết nối mạng lưới sạc công cộng thông qua nền tảng VETC của Tasco Auto, với khoảng 350 trụ sạc thuộc các hệ thống tham gia. Đây là bước đi cần thiết để hỗ trợ khách hàng sử dụng xe điện. Tuy nhiên, độ phủ, công suất sạc và khả năng tiếp cận trạm trên từng tuyến đường vẫn sẽ quyết định mức độ thuận tiện trong thực tế.