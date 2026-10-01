Xem dàn tỷ phú công nghệ hơn 1.800 tỷ USD dự hội nghị AI của ông Trump và khối tài sản "khủng"

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành công nghệ về trí tuệ nhân tạo tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 29/9. Ảnh: NYP.

Một dàn tỷ phú công nghệ quyền lực bậc nhất nước Mỹ, với tổng tài sản lên tới hơn 1.800 tỷ USD, đã cùng xuất hiện tại Nhà Trắng hôm 29/9, theo giờ Mỹ, để tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo (AI) do Tổng thống Donald Trump chủ trì.

Dù nhiều người trong số họ là đối thủ trực tiếp của nhau, thậm chí từng có những cuộc đối đầu rất gay gắt, ông Trump vẫn đưa được dàn lãnh đạo công nghệ này cùng ngồi vào một bàn để thảo luận cách Mỹ vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua AI, cũng như những “hàng rào” cần thiết đối với công nghệ còn non trẻ này.

Hội nghị cho thấy ông Trump muốn chính phủ liên bang hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân và tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ phát triển, bất chấp sức ép yêu cầu chính quyền tăng cường quản lý ngành AI.

“Tôi chỉ phải làm điều đúng đắn”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về bài toán chính trị đầy nhạy cảm xoay quanh AI.

“Tất cả những gì tôi có thể nói là các công ty lớn, quyền lực, rất giàu và rất thông minh này sẽ đóng góp rất lớn cho cộng đồng. Điều đó sẽ rất tốt cho người dân”, ông nói thêm.

Chính ông Trump công bố sơ đồ chỗ ngồi tại bàn tiệc. Bên phải ông là Elon Musk, người đứng đầu SpaceX, xAI và Tesla; cùng phía với ông còn có CEO Nvidia Jensen Huang. Đối diện Tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Nhà sáng lập Anthropic Dario Amodei ngồi gần một đầu bàn, trong khi Chủ tịch OpenAI Greg Brockman ngồi gần vị trí đối diện ông.

Khối tài sản "khủng" của các lãnh đạo trong ngành AI ở Mỹ. Ảnh: NYP

Trong bối cảnh dư luận vẫn còn nhiều lo ngại về AI, ông Trump đang cố định hình lại cách nhìn về công nghệ này bằng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence), nhằm nhấn mạnh tiềm năng AI có thể làm thay đổi sâu sắc đời sống con người.

Hội nghị diễn ra ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức hoành tráng giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước. Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh mong muốn Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua AI với Trung Quốc, bất kể điều đó có thể kéo theo những hệ quả chính trị nào.

Vị trí ngồi của các lãnh đạo AI trong hội nghị với ông Trump. Ảnh: NYP.

Điều đáng chú ý là một số khách mời của ông Trump, trong đó có CEO Anthropic Dario Amodei, từng công khai đề xuất ngành AI nên cùng nhau giảm tốc độ phát triển. Một số người khác cũng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp giám sát nhất định đối với ngành công nghệ.

David Sacks, cựu quan chức phụ trách AI của ông Trump và cũng tham dự hội nghị, lại đưa ra cách nhìn khác. Ông cho rằng các ông trùm AI chủ yếu đang tìm kiếm cơ chế bảo vệ trách nhiệm pháp lý, trong bối cảnh một số mô hình AI của họ từng vô tình xâm nhập hệ thống của các công ty khác và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng đang đối mặt với sự giám sát ngày càng lớn.

Thay vì thiết lập một cơ chế quản lý cứng nhắc, các doanh nghiệp tham dự hội nghị đã công bố một khuôn khổ tự quản, được ông Trump gọi là có tính “ràng buộc về mặt đạo đức”.

Khuôn khổ này được trình bày trong một văn bản có tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ: Cam kết chung về trách nhiệm đối với công nghệ tiên phong”.

Ông Trump từng mời một số ông trùm công nghệ nói trên tham dự lễ nhậm chức của mình hồi năm ngoái.

Dưới đây là một số tỷ phú công nghệ giàu nhất tham dự hội nghị AI tại Nhà Trắng.

Elon Musk

Elon Musk dự đoán rằng AI có thể mở ra một “kỷ nguyên của sự sung túc”. Ảnh: Getty.

Tài sản ròng: khoảng 929,9 tỷ USD, theo Forbes.

Ông trùm ngành vũ trụ và xe điện Elon Musk, người dường như đã hàn gắn quan hệ với ông Trump từ lâu sau màn đối đầu dữ dội giữa hai người hồi năm ngoái, từng nhiều lần thay đổi quan điểm giữa lạc quan và bi quan về tương lai AI.

Tuy nhiên, tại Nhà Trắng hôm 29/9, Musk cho thấy ông đang nghiêng nhiều hơn về phía lạc quan. Ông cho rằng “kịch bản có khả năng xảy ra nhất” là AI sẽ mở ra một “kỷ nguyên dư dả” cho nhân loại.

Musk đang đặt cược lớn vào AI thông qua hai công ty xAI và SpaceX.

Jeff Bezos

Jeff Bezos đã công khai bảo vệ AI trước những dự đoán bi quan về tiềm năng hủy diệt của nó. Ảnh: AFP.

Tài sản ròng: khoảng 370,2 tỷ USD, theo Forbes.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos từ lâu đã lên tiếng bảo vệ AI trước những cảnh báo rằng công nghệ này có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng việc làm trên diện rộng.

Ông tham dự hội nghị tại Nhà Trắng nhưng không ở lại để tham gia cuộc trao đổi của ông Trump với các phóng viên sau đó.

Mark Zuckerberg

Công ty của Mark Zuckerberg vừa cho ra mắt trợ lý cá nhân AI thông minh mới, Muse. Ảnh: Getty.

Tài sản ròng: khoảng 249,4 tỷ USD, theo Forbes.

CEO Meta Mark Zuckerberg, người mà công ty vừa giới thiệu trợ lý AI cá nhân mới có khả năng thực hiện nhiều tác vụ, Muse, đã lên tiếng bảo vệ “thỏa thuận” được công bố tại Nhà Trắng và gọi đây là một bước khởi đầu quan trọng.

“Ý tưởng không phải là đây sẽ là điều duy nhất chúng ta làm từ nay về sau. Đây là điểm khởi đầu, là một thỏa thuận mà toàn ngành có thể cùng tham gia”, Zuckerberg nói với các phóng viên.

Zuckerberg từng khiến ông Trump tức giận và cấm Tổng thống Mỹ sử dụng toàn bộ các nền tảng của Meta. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, hai người xuất hiện khá thân thiện bên cạnh nhau.

Jensen Huang

CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã nhận được nhiều lời tán dương từ Tổng thống Trump trong suốt thời gian tham gia hội nghị thượng đỉnh về AI. Ảnh: AFP.

Tài sản ròng: khoảng 199,4 tỷ USD, theo Forbes.

CEO Nvidia Jensen Huang, người đứng đầu công ty cung cấp những bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến cần thiết để vận hành các mô hình AI hàng đầu, nhận được sự chào đón đặc biệt nồng nhiệt từ ông Trump.

Huang gọi sự bùng nổ của AI là “cuộc cách mạng công nghiệp lớn nhất trong lịch sử”.

Greg Brockman

Greg Brockman, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của OpenAI, đã tham dự cuộc họp thay mặt cho Sam Altman. Ảnh: Shutterstock.

Tài sản ròng: khoảng 25,5 tỷ USD, theo Forbes.

Chủ tịch OpenAI Greg Brockman tham dự hội nghị thay CEO Sam Altman, người không thể có mặt vì vướng lịch trình khác.

Altman từng có những cuộc đối đầu với một số ông trùm công nghệ cùng xuất hiện tại Nhà Trắng, đặc biệt là Elon Musk. Chỉ một tuần trước, cả hai cũng có mặt tại Nhà Trắng trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.

Theo NYP