Hai con rái cá đã tấn công và giết chết 11 con cá Koi, với tổng giá trị ước tính hơn 7.000 đô la Singapore, tại một ngôi nhà ở khu Hougang, Singapore, chỉ trong vòng một tuần.

Ông Chen, chủ nhà sống tại đường Aroozoo Lane, cho biết sự việc xảy ra trong hai lần riêng biệt. Ở lần đầu tiên, 7 con cá Koi bị chết, sau đó thêm 4 con bị tấn công trong vụ việc thứ hai.

Hình ảnh từ camera giám sát ngày 13/11 ghi lại cảnh hai con rái cá xuất hiện trong khuôn viên nhà và bơi lội dưới hồ cá Koi. Theo ông Chen, một số con cá không bị ăn thịt nhưng vẫn bị tấn công. Trong tổng số 14 con cá ban đầu, hiện chỉ còn 3 con sống sót.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên rái cá tấn công đàn cá Koi tại Singapore.

Trước đó, vào tháng 5/2025, ông Hoh Chin Cha cũng từng trải qua sự việc tương tự tại nhà riêng ở Bright Hill. Một buổi sáng thức dậy, ông phát hiện cả 8 con cá Koi nuôi trong ao đều bị tấn công.

Hình ảnh từ camera giám sát ngày 13/11 ghi lại cảnh hai con rái cá xuất hiện trong khuôn viên nhà và bơi lội dưới hồ cá Koi.

Khi nhận thấy một số con cá có biểu hiện bơi lội bất thường, ông xuống ao kiểm tra và bàng hoàng phát hiện chúng đều bị mất nhãn cầu. Dù được phát hiện và kiểm tra, cả 8 con cá Koi cuối cùng đều không sống sót.

Vị luật sư cho rằng ngôi nhà của mình có thể đã bị rái cá ghé thăm do nằm gần công viên Bishan, nơi loài vật này thường xuyên xuất hiện. Theo ông Hoh, tổng giá trị của 8 con cá Koi bị chết lên tới khoảng 10.000 đô la Singapore.

Trước đó, vào năm 2023, một gia đình khác tại Singapore cũng phát hiện toàn bộ đàn cá Koi trong ao nhà đều chết. Gia đình này nghi ngờ thủ phạm là một đàn rái cá đã xâm nhập và tấn công những con cá trong hồ.