Xem các mẫu drone mới tại triển lãm quân sự ở Séc

Drone TARON.

Công ty trên chuyên về việc phát triển, sản xuất và xuất khẩu các giải pháp tiên tiến cho các lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và an ninh trong hơn 30 năm.

TARON là một drone mục tiêu sử dụng động cơ piston có thời gian hoạt động lên tới 30 phút và tầm hoạt động 70km. Độ cao bay tối đa của nó là 1.500m.

Các drone tương tự được sử dụng để huấn luyện các kíp phòng không khác nhau, gồm những kíp vận hành hệ thống tên lửa đất đối không, hệ thống pháo phòng không và drone đánh chặn.

Drone SABRE

SABRE là một drone đa năng có khả năng mang tải trọng lên tới 30kg trên tầm hoạt động lên tới 400km với tốc độ 400km/h.

Nó được phóng bằng bệ phóng mặt đất di động SATA do THREOD phát triển.

Theo Militarnyi