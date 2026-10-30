Xem bộ đội Quân khu 9 diễn tập bắn đạn thật

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9, cùng đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu.

Đơn vị nòng cốt tham gia diễn tập là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9).

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, trong phần thực hành bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bám sát ý định diễn tập; nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật; hiệp đồng chặt chẽ với LLVT địa phương, hỏa lực của Lữ đoàn Pháo binh 6 ngăn chặn, tiêu diệt các mục tiêu giả định. Đội ngũ cán bộ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chỉ huy các hướng, mũi; xử trí tình huống sát thực tế; bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 9 khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm vụ diễn tập.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về cuộc diễn tập:

Pháo phản lực BM-14 của Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 thực hành chế áp, tiêu diệt mục tiêu.

Pháo nòng dài 122mm-D74 chi viện cho bộ binh thực hành chiến đấu.

Pháo lựu 155mm tiêu diệt mục tiêu.

Khẩu đội Cối 100mm chế áp mục tiêu.

Súng máy phòng không 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Bộ binh xung phong chiếm lĩnh trận địa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng quà, động viên lực lượng diễn tập.