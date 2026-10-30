Xem bộ đội Quân khu 9 diễn tập bắn đạn thật
Sáng 30-10, tại phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ), Bộ tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Sư đoàn 330 phối hợp với Bộ CHQS TP Cần Thơ, Lữ đoàn Pháo binh 6 và Tiểu đoàn Tác chiến Điện tử (Bộ Tham mưu Quân khu 9) tổ chức thành công diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật với đề mục Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển.
Theo dõi, chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9, cùng đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu.
Đơn vị nòng cốt tham gia diễn tập là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9).
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, trong phần thực hành bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bám sát ý định diễn tập; nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật; hiệp đồng chặt chẽ với LLVT địa phương, hỏa lực của Lữ đoàn Pháo binh 6 ngăn chặn, tiêu diệt các mục tiêu giả định. Đội ngũ cán bộ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chỉ huy các hướng, mũi; xử trí tình huống sát thực tế; bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 9 khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm vụ diễn tập.
Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về cuộc diễn tập:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xem-bo-doi-quan-khu-9-dien-tap-ban-dan-that-1062606