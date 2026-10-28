Xem bài đăng trên Tiktok rồi đột nhập trường học trộm tài sản gần 500 triệu đồng, gã đàn ông bị phanh phui nhân thân đáng sợ phía sau

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, liên quan đến vụ kẻ trộm đột nhập vào Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk tháo lấy cắp thiết bị, linh kiện máy tính trị giá gần 500 triệu đồng tại phòng thực hành tin học, ngày 26/10/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Vũ Văn Bằng (SN 1990, trú thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) về tội danh Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo vào ngày 09/10/2026, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc tháo lất trộm 132 cấu kiện máy vi tính gồm chip CPU, thanh Ram và ổ cứng trị giá gần 500 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy xét, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ Vũ Văn Bằng, thu giữ toàn bộ tang vật khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng. Vũ Văn Bằng khai nhận là thủ phạm gây ra vụ đột nhập, trộm cắp trên.

Vũ Văn Bằng cùng tang vật vụ trộm cắp.

Được biết, Vũ Văn Bằng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án về tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Trước khi gây ra vụ trộm tại Trường THCS Trần Hào, Bằng lên mạng xã hội theo dõi các bài đăng liên quan đến việc lắp đặt thiết bị máy tính tại các công ty, trường học.

Sau khi xem một bài đăng trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, ngày 7/10/2026, Bằng bắt xe khách từ thành phố Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, rồi tìm đường đến trường.

Tối cùng ngày, Bằng đột nhập vào trường ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát, sau đó cắt khóa phòng thực hành tin học, tháo khoắng sạch các các cấu kiện quan trọng của dàn máy vi tính rồi mang số linh kiện này lên xe khách trở về thành phố Đà Nẵng. Chưa kịp tiêu thụ, Vũ Văn Bằng đã bị CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk truy vết, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.