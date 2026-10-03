Xe xăng lần đầu rơi xuống dưới 50% doanh số ô tô mới toàn cầu

Ô tô điện được sản xuất tại nhà máy ở Rayong, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, doanh số xe chạy xăng (không bao gồm hybrid và các phương tiện điện hóa khác) đạt 20,25 triệu chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần nhóm này giảm còn 49%, thấp hơn mốc 50% lần đầu tiên kể từ khi ô tô phổ biến rộng rãi từ những năm 1920.

Trong khi đó, xe điện (EV) tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 6,87 triệu chiếc, tăng 12% và chiếm 17% thị trường toàn cầu. Giá dầu tăng do căng thẳng tại Trung Đông được cho là một trong những yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện, nhờ lợi thế chi phí vận hành thấp hơn.

Đà giảm của xe xăng diễn ra rõ rệt tại các thị trường lớn như Trung Quốc và châu Âu, nơi doanh số lần lượt giảm 26% và 13%. Ngược lại, châu Âu ghi nhận mức tăng EV 32%, trong khi Đông Nam Á và một số khu vực khác cũng tăng trưởng mạnh.

Tổng thể, ngành ô tô toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển nhanh sang các dòng xe điện và hybrid, với xe hybrid cũng tăng 10% lên 7,27 triệu chiếc.

Các chuyên gia nhận định dù tốc độ chuyển đổi còn phụ thuộc vào chính sách, xu hướng dài hạn của thị trường đang nghiêng rõ rệt về điện hóa phương tiện giao thông.