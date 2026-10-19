Xe xăng cỡ A đã đi đến cuối hành trình?

Từng một thời là “gà đẻ trứng vàng” cho một số hãng xe, nhưng vài năm trở lại đây, phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A ngày càng suy giảm sức bán trên thị trường. Thậm chí, số lượng các mẫu xe còn trụ lại cũng rất ít ỏi, chỉ bao gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo. Loạt mẫu xe khác đã rời khỏi thị trường như Honda Brio, Mitsubishi Mirage, Suzuki Celerio hay VinFast Fadil…

Dù chỉ còn 3 cái tên cạnh tranh với nhau trên thị trường nhưng không vì thế mà doanh số của các mẫu gầm thấp cỡ A được cải thiện. Thậm chí, lượng xe tiêu thụ vốn đã thấp lại ngày càng sụt giảm mạnh.

Ngược chiều lao dốc nặng

Tháng 9/2026 có thể là một ngoại lệ khi phân khúc xe gầm thấp cỡ A ghi nhận doanh số tăng trưởng. Cụ thể, mẫu xe Hyundai Grand i10 đạt sản lượng bán hàng 165 chiếc, tăng 81,3% so với tháng liền trước. Trong khi đó, Toyota Wigo chỉ bán được 52 chiếc, sụt giảm 31,6%.

Như vậy, cộng cả phân khúc cũng chỉ có 217 xe được tiêu thụ trong tháng 9, tăng 29,9% so với tháng 8. Có thể thấy tỷ lệ tăng trưởng này của phân khúc xe gầm thấp cỡ A chủ yếu nhờ Hyundai Grand i10. Đây cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc còn duy trì nhiều phiên bản. Toyota Wigo chỉ có duy nhất một lựa chọn. Trong khi đó, Kia Morning đã gần như rút lui và cũng không còn được nhà sản xuất Thaco Auto công bố kết quả bán hàng.

Hyundai Grand i10 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng doanh số bán hàng tháng 9/2026. Ảnh: HTV

Bức tranh toàn cảnh của phân khúc từ đầu năm đến nay cho thấy một không khí ảm đạm. Lũy kế 9 tháng năm 2026 cũng chỉ có 2.162 chiếc xe gầm thấp cỡ A được bán ra thị trường, sụt giảm đến 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tức đã mất đến gần một nửa doanh số.

Đáng chú ý là tốc độ sụt giảm sâu của phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A, bao gồm kiểu loại sedan và hatchback, diễn ra ngay giữa bối cảnh lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường tăng mạnh.

Hiện tượng này có đôi nét tương đồng với phân khúc MPV đô thị. Tuy nhiên, tình cảnh của nhóm xe cỡ A có phần bi đát hơn.

Kia Morning cũng có thể coi là một nguyên nhân dẫn đến tốc độ sụt giảm doanh số nhanh hơn do từ đầu năm nay, mẫu xe Hàn Quốc đã không còn được công khai kết quả bán hàng. Mặc dù vậy, sự ảnh hưởng của Kia Morning cũng không thật sự lớn bởi cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe này cũng chỉ ghi nhận tổng lượng xe tiêu thụ đạt 218 chiếc, chưa bằng một phần mười của “đồng hương” Hyundai Grand i10.

Ngay cả mẫu xe đang có doanh số tốt nhất là Hyundai Grand i10 cũng đã sụt giảm doanh số rất mạnh. Cụ thể, chỉ có 1.637 chiếc Grand i10 bán ra thị trường lũy kế 9 tháng 2026, sụt giảm 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Wigo giảm sâu hơn khi đánh mất 68,3% doanh số so với cùng kỳ, chỉ còn đạt 525 chiếc trong 9 tháng 2026.

Vàng son một thủa

Xe gầm thấp cỡ A đã từng có một thời làm mưa làm gió trên thị trường. Kể từ đầu thập niên 2010, các mẫu xe Chevrolet Spark (trước đó là Daewoo Matiz), Kia Morning, Hyundai Grand i10 và sau đó là VinFast Fadil liên tiếp xuất hiện trên các bảng xếp hạng Top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe sau đó cũng từng gia nhập phân khúc này dù ít nhiều muộn màng như Honda Brio, Mitsubishi Mirage hay Suzuki Celerio.

Toyota Wigo trụ lại phân khúc với duy nhất một phiên bản. Ảnh: TMV

Ô tô gầm thấp cỡ A là một trong những phân khúc có giai đoạn hưng thịnh kéo dài nhất thị trường. Bắt đầu bùng nổ từ đầu thập niên 2010 và chỉ thực sự bắt đầu lao dốc khi VinFast xuất hiện với các mẫu xe thuần điện.

Thống kê cho thấy trong năm 2021, phân khúc này vẫn ghi nhận tổng sản lượng bán hàng lên đến 42.256 chiếc. Liên tiếp hai năm sau đó, nhóm này đều bị mất khoảng một nửa doanh số. Cụ thể là đến năm 2022, lượng xe gầm thấp cỡ A tiêu thụ chỉ còn 25.551 chiếc, năm 2023 tụt xuống còn 11.159 chiếc, năm 2024 còn 9.261 chiếc và cả năm 2025 chỉ đạt 6.052 chiếc.

Có hai sức ép lớn khiến phân khúc cỡ A không thể gượng dậy được.

Thứ nhất là thị hiếu của người tiêu dùng đã dịch chuyển nhanh sang các dòng xe gầm cao. Đây cũng là lý do mà nửa đầu thập niên 2020 xuất hiện một loạt biến thể gầm cao như Hyundai Venue, Kia Sonet hay Toyota Raize. Cùng cỡ A nhưng nhóm xe gầm cao đã có giai đoạn áp đảo nhóm gầm thấp về doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, thị hiếu của người tiêu dùng tiếp tục thay đổi. Khi khả năng sở hữu ô tô dễ dàng hơn, đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện, người tiêu dùng cũng dần dịch chuyển lên các phân khúc lớn hơn như gầm cao cỡ B, MPV đô thị hay SUV cỡ C.

Kia Morning hiện đã không còn được công khai kết quả bán hàng. Ảnh: Thaco Auto

Thứ hai là sức ép từ VinFast. Sở dĩ VinFast được coi là có sức tác động lớn bởi thương hiệu này sở hữu sức hút đặc biệt mạnh đối với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ taxi.

Thực tế cũng cho thấy, trong suốt giai đoạn hưng thịnh nhất của phân khúc gầm thấp cỡ A, các mẫu xe Hyundai Grand i10 hay Kia Morning vẫn luôn được các hãng taxi hay giới tài xế công nghệ ưa chuộng. Bởi vậy, khi các mẫu xe điện VinFast ra đời với lợi thế giá rẻ, chi phí sử dụng rất thấp (được miễn phí sạc pin) và đặc biệt là sự ra đời của hãng gọi xe công nghệ Green SM (tiền thân là Xanh SM), xe gầm thấp cỡ A đương nhiên không còn đủ sức hấp dẫn trên thị trường.

Sau khi loạt mẫu xe rút lui, những “chốt chặn” cuối cùng như Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo đang sụt giảm doanh số mạnh. Có lẽ cũng đã đến lúc phân khúc ô tô gầm thấp cỡ A đi đến cuối con đường, hoàn thành sứ mệnh là đã từng tạo nên một chu kỳ rực rỡ trên thị trường.