Xe vận tải thiếu, sai biểu trưng có thể trượt đăng kiểm

Siết kiểm định thông tin trên cửa, thành xe ô tô

Theo dự thảo, phương tiện không có biểu trưng, thông tin hoặc thể hiện không chính xác, không đầy đủ theo quy định sẽ bị xếp vào nhóm khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD). Với mức phân loại này, xe không đạt yêu cầu kiểm định và phải khắc phục lỗi trước khi được kiểm định lại.

Bộ Xây dựng đề xuất siết yêu cầu kiểm tra biểu trưng và thông tin kẻ, vẽ, dán trên cửa xe, thành xe đối với các loại ô tô, trừ ô tô con (ảnh minh hoạ).

Dự thảo cũng bổ sung các hạng mục kiểm tra liên quan đến nội dung trang trí, quảng cáo trên thành xe, cửa xe và kính xe dưới hình thức treo, gắn, dán, kẻ vẽ hoặc sơn. Tấm phản quang, dải phản quang được trang bị trên phương tiện cũng thuộc diện kiểm tra.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đề xuất nhằm nâng cao khả năng nhận dạng phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là nhận biết biển số ở phía sau và hai bên thành xe, cùng các thông số về khối lượng hàng hóa, số chỗ ngồi và khối lượng toàn bộ của phương tiện.

Việc kiểm tra còn hướng đến bảo đảm yêu cầu thoát hiểm khi cần phá kính xe, hỗ trợ nhận dạng màu sơn và tạo điều kiện để lực lượng chức năng quan sát người điều khiển bên trong phương tiện. Những yêu cầu này góp phần phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Đặc biệt, thông tin và dấu hiệu nhận diện được thể hiện đầy đủ, rõ ràng sẽ giúp phương tiện dễ nhận biết hơn khi lưu thông ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn hạn chế, qua đó góp phần nâng cao an toàn giao thông.

Mỗi loại xe phải thể hiện những thông tin gì?

Theo đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội, việc thể hiện biểu trưng và thông tin trên cửa xe, thành xe hiện được hướng dẫn tại Công văn số 10070/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng.

Theo hướng dẫn này, biểu trưng, thông tin trên cửa xe, thành xe và biển số ở phía sau, hai bên thành xe được thể hiện bằng sơn hoặc dán băng dính màu (decal ni lông), bảo đảm chắc chắn, không bong tróc. Nội dung cụ thể phụ thuộc vào từng loại phương tiện.

Với ô tô chở khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định hoặc theo hợp đồng, tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải phải được niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

Đối với xe buýt, thông tin cần thể hiện gồm số hiệu tuyến, giá vé và số điện thoại của đơn vị vận tải, đặt ở thành bên phải theo chiều tiến của xe. Taxi phải thể hiện tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh taxi ở mặt ngoài hai bên thành xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

Riêng ô tô tập lái phải niêm yết tên cơ sở đào tạo lái xe, cơ quan quản lý trực tiếp và số điện thoại liên lạc tại mặt ngoài hai bên thành xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

Với ô tô tải, trừ trường hợp xe có tên chủ sở hữu trong giấy đăng ký là cá nhân và không kinh doanh vận tải hàng hóa, các thông tin bắt buộc gồm tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. Những thông tin này được niêm yết trên cánh cửa xe.

Ô tô đầu kéo phải thể hiện tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng bản thân; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông tác động lên cơ cấu kéo và khối lượng toàn bộ cho phép kéo theo. Vị trí niêm yết là trên cánh cửa xe.

Đối với rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, nội dung cần có gồm tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.

Nếu phương tiện có thành thùng chở hàng, thông tin được niêm yết ở mặt ngoài hai bên thành thùng. Trường hợp không có thành thùng, thông tin phải thể hiện trên bảng kim loại dài từ 300 đến 400mm, rộng 200mm, gắn vào khung xe tại vị trí dễ quan sát ở bên cạnh hoặc phía sau.

Vị trí lắp bảng cũng phải đáp ứng yêu cầu về khoảng cách với mặt đường. Nếu gắn bên cạnh xe, cạnh thấp nhất của bảng phải cách mặt đường ít nhất 500mm; nếu gắn phía sau, khoảng cách tối thiểu là 700mm.

Về hình thức, tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải sử dụng chữ in hoa. Khung bao quanh nội dung niêm yết có thể là hình chữ nhật, hình tròn hoặc hình bán nguyệt, tùy lựa chọn của chủ xe để phù hợp với vị trí và diện tích thể hiện.

Tên đơn vị kinh doanh vận tải phải đúng với tên ghi trong giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Các nội dung trên hiện là yêu cầu theo hướng dẫn được dẫn chiếu. Đề xuất mới trong dự thảo quy chuẩn tập trung vào việc đưa những dấu hiệu nhận diện này vào hạng mục kiểm tra và xác định mức độ khiếm khuyết khi kiểm định. Nếu được thông qua, quy định sẽ khiến việc thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin trên phương tiện trở thành vấn đề người sử dụng xe cần đặc biệt lưu ý khi đưa xe đi kiểm định.