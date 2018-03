Xe tự lái của Uber vừa đâm chết một phụ nữ đi bộ: có nên phó mặc vô lăng cho máy móc?

Một chiếc xe tự lái của Uber vừa đâm chết một phụ nữ ở Tempe, Arizona, Mỹ. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh cãi mới xung quanh mức độ an toàn của công nghệ xe tự lái. Liệu chúng ta có nên phó mặc vô lăng cho một 'người' máy?

Xe tự lái của Uber vừa gây ra một vụ tai nạn đáng tiếc

Hôm qua (19/3), một chiếc xe tự lái của Uber đã đâm chết một phụ nữ đang dắt xe đạp đi sang đường. Đây là trường hợp đầu tiên xe tự lái làm chết người.

Cảnh sát thành phố Tempe cho biết mặc dù chiếc xe được đặt ở chế độ tự lái, nhưng vẫn có một người lái xe ngồi bên vô lăng. Thật tiếc là tai nạn vẫn đã xảy ra. Về phía Uber, hãng này cho biết sẽ “hợp tác đầy đủ với nhà chức trách” để điều tra về sự cố nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn đã làm dấy lên những lo ngại của công chúng về mức độ an toàn của xe tự lái. Trong khi những người ủng hộ phương tiện tự lái tin rằng xe tự hành sẽ an toàn hơn nhiều so với xe do con người cầm lái, họ sẽ phải chứng minh rằng vụ tai nạn này và những vụ tai nạn trong tương lai không phải là kết quả của những sai sót cơ bản trong công nghệ xe tự lái.

Các công ty như Waymo, General Motors, và Uber đã thử nghiệm xe tự lái trong nhiều năm qua. Những lập luận về mức độ an toàn của xe tự lái đều được đưa ra dựa trên những thử nghiệm này. Tuy nhiên nên nhớ các công ty trên mới chỉ thử nghiệm xe tự lái trên xa lộ, nơi phương tiện giao thông thưa thớt, khiến cho xe tự lái dễ hoạt động hơn là các đô thị, nơi phương tiện giao thông đông đúc.

Khi các công ty tiếp tục tăng số lượng các bài kiểm tra mà họ tiến hành ở các thành phố, những chiếc xe tự lái đang phải đối mặt với những thách thức mới, như những người đi bộ và giao lộ, việc xử lý sẽ trở nên khó khăn hơn. Chỉ cần một vài vụ tai nạn như vụ ngày thứ Hai vừa qua có thể khiến cho các nhà làm luật và khách hàng suy nghĩ lại.

Vụ xe tự lái Uber đâm chết người có thể là một sự thất bại của các phương tiện tự lái

Công nghệ xe tự lái vẫn chưa hoàn hảo

Trao đổi với tờ Business Insider, luật sư Neama Rahmani nói rằng tai nạn hôm thứ Hai sẽ là "một sự thất bại lớn" đối với các công ty muốn giới thiệu các phương tiện tự lái để phục vụ cá nhân hoặc dịch vụ chia sẻ xe.

“Tôi nghĩ rằng thời gian triển khai xe tự lái cần phải được lùi lại để các công ty có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn về mức độ an toàn. Rõ ràng họ đã chưa làm tốt việc này”, ông Rahami nói.

Hồi tháng Giêng vừa qua, Giám đốc điều hành của Uber, Dara Khosrowshahi cho biết ông hy vọng Uber sẽ tung ra dịch vụ vận tải bằng xe tự lái vào giữa năm 2019, tuy nhiên việc này có thể bị hoãn lại vì công ty sẽ phải đảm bảo rằng dịch vụ vận tải bằng xe tự lái sẽ là an toàn hơn đối với hành khách và người đi bộ so với xe do con người điều khiển.

Còn hãng Waymo cũng đang hy vọng sẽ khởi động một dịch vụ đi xe tự lái tại một số thành phố vào cuối năm nay. General Motors có dự định tương tự vào năm 2019, mặc dù không rõ liệu hai công ty có phải trì hoãn những mục tiêu đó hay không.

Giống như những công nghệ mới mẻ khác, công nghệ xe tự lái có tiềm năng đem lại cho con người một cuộc sống tiện nghi, hiện đại hơn. Khi nào thì xe tự lái mới hiện diện đầy đủ trong cuộc sống?. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức các công ty giải quyết các bài toán trên đường.

Đăng Khoa