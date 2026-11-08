Xe tự chế ngang nhiên hoạt động

Không chỉ chất cao hàng hóa ở yên và hai bên phía sau xe máy, nhiều người còn gắn thêm một xe tự chế phía sau để kéo hàng, khiến phương tiện cồng kềnh, khó kiểm soát khi di chuyển.

Để vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn, không ít tiểu thương tại đây sử dụng những chiếc xe gắn máy có thùng khá cồng kềnh.

Hiện có khoảng 60 đến 70 chiếc xe tự chế thường xuyên hoạt động, chủ yếu vào thời điểm họp chợ từ khoảng 18 giờ hàng ngày đến rạng sáng hôm sau. Nhiều phương tiện không chỉ chở hàng hóa cồng kềnh mà người điều khiển còn không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều.

Chợ Đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, nơi có đông dân cư và phương tiện qua lại. Hoạt động của xe tự chế khiến giao thông tại đây phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.