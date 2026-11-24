Ba mẫu xe thuần điện BYD của Trung Quốc, gồm BYD DOLPHIN, BYD SEAL và BYD ATTO 3. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Mobility Global (Mỹ) dựa trên số liệu bán hàng từ tháng 1-9 năm nay, danh sách 39 thị trường mà các thương hiệu Trung Quốc dẫn trước đối thủ Nhật Bản bao gồm những quốc gia đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện – như Na Uy, Thụy Điển và Singapore – cùng những nước đang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc như Iran và Nga.

Thị phần của xe Nhật Bản đã sụt giảm tại 9 trong số 14 thị trường mà xe Trung Quốc vươn lên dẫn trước trong năm nay.

Trong 14 thị trường này, có tới 8 thị trường nằm ở châu Âu. Tại Đức – thị trường ô tô lớn nhất châu Âu – tổng thị phần của các thương hiệu Trung Quốc tăng 2 điểm phần trăm lên mức 6%, trong khi các hãng xe Nhật giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 5%. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc là BYD đã có những bước tiến vượt bậc tại đây.

Vị thế thống trị lâu năm của các nhà sản xuất Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á cũng đang lung lay. Tại Thái Lan, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản giảm 8 điểm phần trăm xuống còn 56%, trong khi xe Trung Quốc tăng 11 điểm phần trăm lên 32%, thu hẹp khoảng cách gần 20 điểm phần trăm so với một năm trước đó.

Khoảng cách thị phần này cũng thu hẹp 16 điểm phần trăm tại Indonesia và 7 điểm phần trăm tại Philippines. Tính chung trên toàn khu vực Đông Nam Á, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản giảm 6 điểm phần trăm xuống còn 54%, trong khi xe Trung Quốc tăng 7 điểm phần trăm lên 18%.

Các hãng ô tô Trung Quốc đang hưởng lợi từ xu hướng ưa chuộng xe điện ngày càng tăng và nhu cầu suy giảm đối với xe chạy xăng. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 đã châm ngòi cho đợt tăng giá mạnh của dầu thô.

Trong bối cảnh cạnh tranh nội địa ngày càng gay gắt, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu xe điện. Doanh số bán hàng ở thị trường nước ngoài của họ đã tăng 51%, đạt 4,34 triệu chiếc trong giai đoạn từ tháng 1-9 năm nay.

Mặc dù vậy, xe Nhật Bản vẫn bán chạy hơn các đối thủ Trung Quốc tại 54 quốc gia. Họ cũng nắm giữ vị trí số một về thị phần tổng thể ở 28 nước – chủ yếu tại Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông – với tỷ lệ vượt mốc 50% ở 16 quốc gia trong số đó. Trong khi đó, xe Trung Quốc hiện giữ vị trí dẫn đầu về thị phần tổng thể tại 19 quốc gia.

Tại Mỹ – thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, xe Nhật Bản tăng 1 điểm phần trăm thị phần lên mức 32%, nhờ nhu cầu cao đối với dòng xe lai xăng-điện (hybrid). Tại Ấn Độ – thị trường lớn thứ ba thế giới – xe Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 44% thị phần. Mỹ và Ấn Độ vốn được biết đến là những thị trường khó thâm nhập đối với các đối thủ Trung Quốc.