Bản đồ cạnh tranh toàn cầu đổi chiều sau 9 tháng

Dữ liệu so sánh doanh số xe mới giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 9/2026 do Mobility Global tổng hợp và được Nikkei Asia trích dẫn cho thấy sự dịch chuyển sâu sắc trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc sản xuất ô tô châu Á.

Dù nghiên cứu bao quát 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhóm phân tích tập trung đối chiếu trực tiếp giữa các thương hiệu Trung Quốc và Nhật Bản tại 93 thị trường có đủ số liệu bán hàng chi tiết theo từng hãng.

Kết quả ghi nhận ô tô Trung Quốc đã vượt qua các nhà sản xuất Nhật Bản về thị phần tại 39 quốc gia, đáng chú ý là có tới 14 thị trường lần đầu tiên chứng kiến sự đổi ngôi này ngay trong năm 2026.

Động lực thúc đẩy sự bứt phá này đến từ sự giao thoa giữa nhu cầu xe điện hóa ngày càng tăng khi giá nhiên liệu leo thang và áp lực cạnh tranh khốc liệt ngay tại sân nhà Trung Quốc. Khi biên lợi nhuận và dư địa tăng trưởng nội địa chịu sức ép lớn, các tập đoàn ô tô Trung Quốc buộc phải đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng hiện diện ở nước ngoài.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán hàng ở nước ngoài của các hãng xe Trung Quốc đã tăng tới 51%, chạm mốc 4,34 triệu xe. Làn sóng sản phẩm trải rộng từ xe thuần điện BEV, xe hybrid sạc ngoài PHEV đến xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh giúp các thương hiệu này tiếp cận nhanh chóng nhóm khách hàng tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng và giàu hàm lượng công nghệ.

Châu Âu và Mỹ Latinh: Khi rào cản không ngăn được tốc độ thâm nhập

Lưu ý: Tại thị trường Ý và Brazil chưa có thống kê chi tiết về thị phần xe Nhật Bản.

Châu Âu là khu vực thể hiện rõ nét nhất sự trỗi dậy của các thương hiệu ô tô Trung Quốc trước mặt bằng giá nhiên liệu cao và nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh. Trong số các thị trường mà hãng xe Trung Quốc vượt qua đối thủ Nhật Bản, có tới 8 quốc gia thuộc châu Âu được điểm tên gồm Áo, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia và Tây Ban Nha.

Theo số liệu từ Dataforce, ở cấp độ toàn châu Âu, xe Trung Quốc cũng lần đầu tiên vượt qua xe Nhật Bản với thị phần 12,7% so với mức 11,9% của nhóm thương hiệu Nhật Bản.

Tại Đức, thị trường ô tô lớn nhất châu lục, thị phần gộp của các nhà sản xuất Trung Quốc tăng 2 điểm phần trăm lên 6%, trong khi các thương hiệu Nhật Bản lùi 1 điểm phần trăm xuống còn 5%. Tại Ý, mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn khi thị phần xe Trung Quốc vọt thêm 6 điểm phần trăm lên 12%, với cú hích nổi bật từ Leapmotor khi doanh số xe điện của hãng này tăng gấp 11 lần chỉ trong 9 tháng.

Ngoài châu Âu, ô tô Trung Quốc cũng tạo ra bước ngoặt tại Brazil khi nâng thị phần lên 19%, tăng 10 điểm phần trăm, nhờ sức kéo của BYD sau khi đưa nhà máy sản xuất tại địa phương vào vận hành từ năm 2025. Bên cạnh đó, danh sách các thị trường mà xe Trung Quốc vượt mặt xe Nhật Bản còn ghi nhận Hàn Quốc, Iraq, Kuwait, UAE và Tunisia.

Đông Nam Á siết chặt khoảng cách và chiến lược bản địa hóa

Tương quan dịch chuyển thị phần ô tô Trung Quốc với Nhật Bản tại Đông Nam Á (9 tháng đầu năm 2026). Nguồn dữ liệu: Mobility Global/Nikkei Asia.

Tại Đông Nam Á, khu vực vốn được xem là pháo đài truyền thống của các hãng xe Nhật Bản nhờ mạng lưới sản xuất, phân phối và dịch vụ hậu mãi lâu năm, cuộc cạnh tranh thị phần cũng đang thu hẹp khoảng cách rõ rệt.

Ở Thái Lan, thị phần của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản giảm 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước xuống còn 56%, trong khi các thương hiệu Trung Quốc bứt phá tăng 11 điểm phần trăm để đạt 32%.

Xu hướng tương tự diễn ra tại Indonesia khi chênh lệch thị phần giữa hai nhóm thu hẹp 16 điểm phần trăm, và tại Philippines khoảng cách cũng thu hẹp 7 điểm phần trăm.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược của các hãng xe Trung Quốc là sự chuyển dịch từ xuất khẩu xe nguyên chiếc sang kết hợp đầu tư cơ sở sản xuất tại chỗ. Việc đặt nhà máy tại các thị trường trọng điểm như Brazil hay tăng tốc hiện diện công nghiệp tại Đông Nam Á giúp doanh nghiệp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm thiểu tác động của biến động logistics và từng bước thích ứng với các rào cản thương mại cũng như quy định xuất xứ.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng thần tốc này cũng đi kèm không ít thách thức về xây dựng hệ thống đại lý, tiêu chuẩn hậu mãi và duy trì biên lợi nhuận bền vững trong bối cảnh cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

Pháo đài của các hãng xe Nhật và tácđộng tới thị trường Việt Nam

Dù để mất lợi thế tại 39 thị trường, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn duy trì vị thế dẫn đầu ở 54 quốc gia và nắm giữ thị phần lớn nhất tại 28 thị trường trải dài qua Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông.

Ở những thị trường có yêu cầu khắt khe về độ bền bỉ, tính ổn định lâu dài hoặc cấu trúc thị trường đặc thù, các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ nền tảng vững chắc, thể hiện qua mức 32% thị phần tại Mỹ và 44% tại Ấn Độ. Sự phân hóa này cho thấy cuộc đua giữa xe Trung Quốc và xe Nhật Bản không phải là sự thay thế một chiều trên toàn cầu mà là cuộc cạnh tranh theo từng phân khúc, từng công nghệ và từng hệ thống hạ tầng.

Đối với thị trường ô tô Việt Nam, nơi các thương hiệu xe năng lượng mới từ Trung Quốc đang gia tăng hiện diện cùng sự cạnh tranh sôi động của cả xe lắp ráp nội địa lẫn xe nhập khẩu truyền thống, bức tranh toàn cầu mang lại góc nhìn thực tế về bài toán tổng chi phí sở hữu (TCO).

Khi giá năng lượng biến động và công nghệ xe điện, xe hybrid ngày càng hoàn thiện, người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp vận tải sẽ ngày càng đặt nặng yếu tố chi phí vận hành trên mỗi km, độ tin cậy của hệ thống pin và khả năng tiếp cận trạm sạc, bảo dưỡng. Hãng xe nào kết hợp được hiệu quả kinh tế sử dụng, năng lực hậu mãi rộng khắp và chiến lược sản phẩm phù hợp với điều kiện vận hành thực tế sẽ là bên nắm giữ lợi thế tại thị trường Việt Nam.