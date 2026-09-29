Xe Trung Quốc nào đang bán tốt tại Việt Nam?

Thị trường Việt Nam đang dần quen thuộc với sự hiện diện của các thương hiệu ôtô Trung Quốc. Một số cái tên nổi bật của ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân đang có mặt ở Việt Nam bao gồm BYD, Omoda & Jaecoo, Geely, MG, Lynk & Co... Khá nhiều mẫu xe của những thương hiệu này đang sở hữu doanh số tương đối tốt tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm.

Omoda C5 với hơn 2.000 xe bán ra sau 8 tháng đầu năm dẫn đầu doanh số các mẫu xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam. Lúc này, khách Việt có thể chọn mua Omoda C5 với tổng cộng 6 phiên bản thuộc 2 biến thể thuần xăng hoặc SHS-H, giá dao động 539-749 triệu đồng. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Geely EX2 cũng là cái tên từng thu hút nhiều sự quan tâm của khách Việt khi ra mắt với 2 phiên bản, giá dao động 459-499 triệu đồng. Mẫu hatchback chạy điện bán được gần 1.300 xe trong 8 tháng đầu năm, trong đó có hơn 500 xe bàn giao thành công riêng ở tháng 7. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi thế hệ mới đã được nhá hàng, MG ZS vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu với gần 1.300 xe đến tay khách Việt sau 8 tháng đầu năm. Giá bán MG ZS hiện trong khoảng 518-588 triệu đồng, tuy nhiên đang áp dụng ưu đãi tương đương 85-96 triệu đồng để "dọn kho" chờ bản mới. Ảnh: MG.

Không phải bất kỳ mẫu xe thuần điện nào, BYD Sealion 6 mới là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Trung Quốc khi sở hữu doanh số hơn 1.200 xe sau 8 tháng đầu năm. Ngoại hình thu hút, thiết lập PHEV tiết kiệm nhiên liệu có thể là nguyên nhân giúp BYD Sealion 6 đang khá thành công tại Việt Nam. Xe đang có giá 799-899 triệu đồng cho 2 phiên bản. Ảnh: Phong Vân.

Là cái tên "khai phá" phân khúc MPV thuần điện ở Việt Nam, BYD M6 cũng nằm trong nhóm bán chạy hàng đầu của thương hiệu. Sau 8 tháng đầu năm, BYD M6 thu về doanh số gần 950 xe. Mẫu MPV thuần điện hiện có giá niêm yết 756 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

MG5 cũng thuộc nhóm xe Trung Quốc bán tốt hàng đầu Việt Nam với hơn 750 xe sau 8 tháng. Trong thống kê chưa chính thức mà Tri Thức - Znews sử dụng, mục MG5 nhiều khả năng gộp chung doanh số của MG5 và New MG5 - phiên bản số sàn giá rẻ có giá 399 triệu đồng. Các bản MG5 thường có giá 488-528 triệu đồng. Ảnh: MG.

Geely Coolray bán được hơn 720 xe, thuộc nhóm ôtô Trung Quốc bán tốt hàng đầu thị trường xe Việt 8 tháng đầu năm. Mẫu SUV cỡ B vừa nhận một đợt nâng cấp, không lâu sau khi chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam. Ba phiên bản Geely Coolray hiện có giá 499-599 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Jaecoo J7 hiện có 3 phiên bản, từ thuần xăng, 4WD chuyên địa hình cho đến PHEV tiết kiệm nhiên liệu. Sự đa dạng kèm khoảng giá 739-879 triệu đồng giúp Jaecoo J7 thu về doanh số hơn 710 xe sau 8 tháng đầu năm. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam.

BYD Dolphin ở bản nâng cấp đã chuyển sang nhập khẩu Thái Lan, hiện có giá niêm yết 569 triệu đồng. Từ tháng 4 đến nay, BYD Dolphin ghi nhận doanh số hơn 620 xe tại Việt Nam. Theo thông tin do BYD Việt Nam chia sẻ, doanh số lũy kế của BYD Dolphin từ khi ra mắt lần đầu thậm chí đã đạt 1.000 xe. Ảnh: Phúc Hậu.

Doanh số hơn 500 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đưa Bestune Xiaoma vào nhóm ôtô Trung Quốc bán tốt nhất hiện tại. Mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn này có giá 199 triệu đồng, dự kiến sớm ra mắt phiên bản cao cấp hơn với giá trên 230 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Lynk & Co 06 là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu sau 8 tháng đầu năm với doanh số gần 500 xe. Mẫu SUV cỡ B lúc này có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 679 triệu đồng và 729 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.