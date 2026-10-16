Xe Trung Quốc dồn dập ra mắt mẫu mới, gia tăng sức cạnh tranh

MG ZS thế hệ tiền nhiệm từng rất được ưa chuộng, có doanh số cao tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Ngày 16-10, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận loạt sản phẩm mới từ MG. Trong đó, MG đồng thời giới thiệu SUV đô thị All New ZS sử dụng hệ truyền động hybrid và sedan thể thao MG GT.

Trong đó, MG All New ZS nổi bật với hệ truyền động Hybrid+ có tổng công suất kết hợp 197 mã lực, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,83 kWh. Xe sử dụng hộp số tự động 3 cấp 3-eAT, có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 8,7 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 4,53 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Mẫu SUV có kích thước dài 4.430 mm, trục cơ sở 2.610 mm, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình thông tin 7 inch và hệ thống hỗ trợ lái chủ động. Giá niêm yết là 668 triệu đồng, kèm chương trình hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Về phần mình, sedan MG GT được phân phối với hai phiên bản. Bản 1.5T Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp; bản Luxury dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 109 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số CVT.

MG GT có kiểu dáng trẻ trung so với mặt bằng chung sedan cỡ nhỏ hiện nay. Ảnh: Hoàng Linh

MG GT có chiều dài 4.715 mm, trục cơ sở 2.680 mm, màn hình trung tâm 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và camera 360 độ. Bản Premium được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot. Giá niêm yết lần lượt là 512 triệu đồng cho bản Luxury và 586 triệu đồng cho bản Premium; chương trình ra mắt còn có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Táp lô của xe MG GT mới - mẫu xe có thể sẽ cạnh tranh mạnh trong phân khúc sedan thể thao đô thị Trung Quốc đang manh nha hình thành. Ảnh: Hoàng Linh

Việc đưa ra hai mẫu xe với định hướng khác nhau cho thấy MG đang tìm cách mở rộng tệp khách hàng, từ người mua SUV đô thị quan tâm đến hiệu quả nhiên liệu đến nhóm khách hàng ưu tiên kiểu dáng thể thao và khả năng vận hành.

Bên cạnh sản phẩm, MG cho biết sẽ mở thêm 8 đại lý trong quý IV-2026, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành 10 năm cho các dòng xe mới ra mắt. Đây là những yếu tố có thể giúp thương hiệu tăng khả năng tiếp cận khách hàng, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và khả năng duy trì giá trị xe sau thời gian sử dụng.

Hệ động cơ hybrid của MG ZS mới. Ảnh: Hoàng Linh

MG không phải cái tên duy nhất "dàn trận" trong ngày 16-10, Wuling cùng TMT Group cũng công bố danh mục xe điện trải dài nhiều nhu cầu sử dụng, đồng thời phát triển giải pháp phục vụ doanh nghiệp vận tải.

Ở nhóm xe đô thị, Wuling Mini EV Macaron có giá 279 triệu đồng cho phiên bản phạm vi hoạt động 205 km và 339 triệu đồng cho bản 300 km. Mẫu xe điện 5 cửa hướng đến người dùng di chuyển trong đô thị, với ưu điểm là kích thước nhỏ gọn và khả năng thích ứng với điều kiện giao thông đông đúc.

Trong khi đó, Wuling Bingo 2026 là hatchback điện 5 chỗ, có phạm vi hoạt động từ 333-410 km. Xe được trang bị pin LFP, hỗ trợ sạc nhanh CCS2, camera 360 độ, hai màn hình 10,25 inch và hệ thống kiểm soát hành trình. Giá niêm yết là 409 triệu đồng cho bản Base 333 km, 469 triệu đồng cho bản Plus 333 km và 499 triệu đồng cho bản Max 410 km.

Các mẫu xe mới của Wuling tại Việt Nam. Ảnh: PV

Ở phân khúc MPV là Grango, mẫu xe điện 7 chỗ hướng đến hoạt động vận tải hành khách, với phạm vi di chuyển khoảng 300 km mỗi lần sạc đầy. Cũng trong nhóm MPV còn có Wuling Darion - xe 7 chỗ có cửa trượt điện hai bên, cấu hình ghế 2-2-3 và khoang hành lý mở rộng hơn 1.200 lít. Xe có hai phiên bản, gồm Eco với phạm vi hoạt động 450 km, giá 769 triệu đồng; Luxury với phạm vi hoạt động 500 km, giá 839 triệu đồng.

Không chỉ giới thiệu phương tiện, TMT Group trong dịp này còn công bố mạng lưới vận tải tiêu chuẩn, kết hợp các dòng xe Wuling với hạ tầng sạc TMT EGreen và chính sách dành cho doanh nghiệp taxi, vận tải. Cách tiếp cận này cho thấy mong muốn mở rộng thị trường từ khách hàng cá nhân sang nhóm doanh nghiệp có nhu cầu khai thác xe với tần suất cao.

Cùng với các xe mới, thị trường vừa qua còn đón nhận nhiều cái tên khác đều từ Trung Quốc như Jaecoo J5 - đầy đủ các biến thể truyền động, hay Lynk Co 02 và 03... Việc nhiều mẫu xe Trung Quốc ra mắt cùng thời điểm phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng đa dạng tại Việt Nam.

Một thay đổi đáng chú ý là thay vì chỉ dựa vào giá thấp, các hãng xe từ Trung Quốc đang ngày càng thể hiện thế mạnh mới, từ đưa ra những cấu hình động cơ khác nhau, tăng cường trang bị công nghệ và mở rộng lựa chọn từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện.

Hệ thống trạm sạc mới của TMT Group tại Việt Nam. Ảnh: PV

Với người tiêu dùng, sự xuất hiện của các mẫu xe mới đem lại thêm lựa chọn và tạo áp lực buộc các hãng phải cải thiện trang bị, chính sách bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Các mẫu xe có giá vài trăm triệu đồng, đi kèm nhiều tính năng và công nghệ truyền động mới, có thể khiến khách hàng cân nhắc lại quyết định mua xe vốn lâu nay tập trung vào những thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Mỹ.

Tuy nhiên, giá bán và danh sách trang bị chưa phải yếu tố duy nhất quyết định sức cạnh tranh. Với các thương hiệu mới hoặc đang mở rộng hiện diện, độ phủ đại lý, nguồn cung phụ tùng, chất lượng sửa chữa và khả năng giữ giá luôn là những vấn đề quan trọng. Điều này đồng nghĩa, thách thức bên cạnh việc bán được nhiều xe trong giai đoạn đầu, còn là làm thế nào để xây dựng niềm tin và duy trì chất lượng dịch vụ trong suốt vòng đời sản phẩm.