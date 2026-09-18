Xe Trung Quốc 'đại hạ giá', ưu đãi tới 110 triệu đồng để săn doanh số

MG gây chú ý khi mẫu G50 VIN 2025 được áp dụng tổng ưu đãi tới 110 triệu đồng, gồm bảo hiểm vật chất 60 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất 36–50 triệu đồng.

BYD cũng tung gói khuyến mại lớn, trong đó Seal VIN 2025 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 69,6 triệu đồng, kèm 15 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện.

GAC GS3 Emzoom giảm 40 triệu đồng, còn MG ZS VIN 2024 được đại lý giảm hơn 100 triệu đồng, đưa giá xuống dưới 400 triệu đồng. Omoda & Jaecoo tiếp tục kéo dài ưu đãi J5 trong tháng 9.