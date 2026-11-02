Xe trộn bê tông đi ngược chiều tại Hà Nội bị xử lý thế nào?

Xe trộn bê tông đi ngược chiều

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 1/11/2026, tiếp nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về phản ánh xe tải đi ngược chiều trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Tài xế xe trộn bê tông đi ngược chiều tại Hà Nội có thể bị phạt 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX (Ảnh cắt từ video phản ánh).

Theo hình ảnh video phản ánh xe tải đi ngược chiều là xe trộn bê tông có tên "bê tông Chèm" tại khu vực số 83 đường Trần Khát Chân. Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế L.V.L. (sinh năm 1990), điều khiển xe tải biển kiểm soát 29H-156.xx, về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều” bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đi ngược chiều có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Việc đi ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm không chỉ vi phạm quy tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Người điều khiển phương tiện cần quan sát biển báo, đi đúng chiều đường và lựa chọn lộ trình phù hợp. Không vì muốn rút ngắn quãng đường hoặc thuận tiện di chuyển mà bất chấp quy định, đi ngược chiều gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Thời gian tới, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.