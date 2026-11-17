Ngày 17/11, MG Việt Nam giới thiệu mẫu xe thuần điện MG Urban tại sự kiện dành cho giới truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe có hai phiên bản Go và Style, khác nhau chủ yếu ở dung lượng pin, công suất động cơ và một số trang bị tiện nghi.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện đặt ở cầu trước, cho mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Bản Go có công suất 148 mã lực, đi cùng pin lithium sắt phốt phát (LFP) dung lượng 42,8 kWh. Trên bản Style, công suất tăng lên 158 mã lực, còn dung lượng pin đạt 53,9 kWh. Theo số liệu hãng công bố, hai bản có thể đi lần lượt 435 km và 530 km sau mỗi lần sạc đầy, tính theo chu trình thử nghiệm NEDC.

MG Urban chính thức ra mắt báo giới Việt Nam

MG Urban hỗ trợ sạc xoay chiều AC 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Trong điều kiện phù hợp, thời gian sạc từ 30% lên 80% vào khoảng 20 phút với bản Go và 21 phút với bản Style. Xe cũng có chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất tối đa 3,3 kW thông qua phụ kiện kết nối.

Về kích thước, MG Urban dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.549 mm và có chiều dài cơ sở 2.750 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu là 5,2 m. Khoang hành lý có dung tích 577 lít và có thể mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau.

Không gian nội thất bên trong MG Urban

Trong cabin, hai phiên bản cùng sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau là trang bị tiêu chuẩn. Bản Style có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô-lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera 360 độ.

MG trang bị 7 túi khí và gói hỗ trợ lái cấp độ 2 cho cả hai phiên bản. Các tính năng gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

MG Urban chưa được công bố giá bán

Sau sự kiện giới thiệu, MG Việt Nam dự kiến mở bán MG Urban vào ngày 20/11 và công bố chính sách dành cho khách đặt cọc sớm. Hãng chưa thông báo thời điểm bàn giao xe.