Xe thư viện lưu động phục vụ gần 700 học sinh xã Chư Păh

Chương trình mang đến hơn 5.000 bản sách thuộc nhiều thể loại cùng 10 máy tính kết nối internet, tạo điều kiện để học sinh đọc sách, tìm kiếm thông tin và tiếp cận nguồn tri thức đa dạng. Qua đó, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động khai thác thông tin phục vụ học tập trong thời đại số.

Các học sinh Phân hiệu 2 Trường THCS Chư Păh (thôn Nghĩa Hòa 2) lựa chọn và đọc sách. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Dịp này, Ban tổ chức luân chuyển 300 bản sách tham khảo, sách thiếu nhi và sách về Bác Hồ đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Chư Păh và Phân hiệu 1 Trường Tiểu học Chư Păh, góp phần bổ sung tài liệu phục vụ nhu cầu đọc của học sinh.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số, góp phần phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng niềm say mê học tập và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức.