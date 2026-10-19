Xe thư báo lao qua dải phân cách gây ùn tắc trên cầu Nhật Tân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Tuấn

Vào thời điểm trên, chiếc xe lưu thông trên làn đường dành cho ô tô bất ngờ mất lái về phía tay phải lao qua dải phân cách giữa làn dành cho ô tô và xe máy. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi va chạm với thành cầu Nhật Tân. Cũng nhờ va chạm này đã giữ chiếc xe không lao xuống khu dân cư phường Hồng Hà bên dưới có độ cao hàng chục mét.

Vụ việc gây ùn tắc trên đường Võ Chi Công. Ảnh: Đức Tuấn

Vụ việc xảy ra đã gây ùn tắc dài trên toàn tuyến từ hướng Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân ảnh hưởng đến lộ trình của nhiều người dân muốn di chuyển ra sân bay Nội Bài.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông giải quyết sự cố. Hiện tại giao thông qua khu vực đã ổn định, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra sân bay Nội Bài theo các hướng đi bảo đảm thời gian và an toàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người.