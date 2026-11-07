Xe thể thao mạnh 408 mã lực, di chuyển 200 km không cần đổ xăng, giá gần 660 triệu đồng

Lynk & Co 07 GT Parma Purple hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao, cá tính nhưng vẫn đề cao sự tiện nghi của một mẫu xe điện hóa hiện đại. Parma Purple kế thừa những trang bị đáng chú ý từ phiên bản Ultra tầm xa 200 km. Điểm nhấn nằm ở màu ngoại thất Parma Purple kết hợp phần mui sơn tương phản, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và giúp chiếc xe khác biệt hơn so với các phiên bản khác.

Lynk & Co 07 GT Parma Purple.

Về thiết kế, Lynk & Co 07 GT được phát triển bởi đội ngũ thiết kế hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu, mang phong cách hiện đại với nhiều đường nét thể thao. Phần đầu xe gây chú ý với hệ thống đèn LED ban ngày Dawn đặc trưng, bao gồm 94 nguồn sáng LED, tích hợp nhiều chức năng như đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ.

Cản trước được thiết kế theo cấu trúc ba phần, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ ca-rô tại vạch đích của những đường đua, qua đó nhấn mạnh DNA thể thao của mẫu xe. Lynk & Co 07 GT có chiều dài 4.846 mm hoặc 4.866 mm tùy cấu hình, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.485 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.843 mm, hứa hẹn mang đến không gian cabin tương đối rộng rãi cho hành khách.

Bên trong khoang lái, Lynk & Co 07 GT tiếp tục sử dụng thiết kế buồng lái bao quanh, tập trung các trang bị và chức năng điều khiển về phía người lái. Những chi tiết trang trí bằng sợi carbon xuất hiện tại khu vực hốc đựng cốc trên bảng điều khiển trung tâm và các tấm ốp cửa, tạo cảm giác thể thao, cao cấp hơn cho nội thất. Hệ thống hiển thị gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD 9,5 inch.

Đáng chú ý, Lynk & Co 07 GT tiếp được tích hợp hệ điều hành buồng lái thông minh LYNK Flyme Auto 2.5 cùng robot Eva vật lý thế hệ mới. Hệ thống này hỗ trợ tương tác bằng biểu cảm khuôn mặt trong nhiều tình huống, trò chuyện giải trí và lập kế hoạch hành trình, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng các tiện ích thông minh trên xe.

07 GT Parma Purple sử dụng hệ truyền động hybrid điện thông minh EM-P, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5T, mô-tơ điện và hộp số DHT 3 cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 408 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện có tổng công suất kết hợp lên tới 390 kW, giúp thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống dưới 4 giây.

Tất cả các phiên bản Lynk & Co 07 GT đều được trang bị bộ pin Shield Gold Brick dung lượng 28,3 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC, phiên bản dẫn động hai bánh có phạm vi hoạt động thuần điện 200 km và tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.422 km. Với phiên bản dẫn động bốn bánh, phạm vi hoạt động thuần điện đạt 170 km, trong khi tổng quãng đường di chuyển kết hợp là 1.315 km. Những thông số này giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày bằng năng lượng điện, đồng thời duy trì sự linh hoạt khi thực hiện những hành trình dài nhờ hệ truyền động hybrid.

Ở hệ thống khung gầm, Lynk & Co 07 GT sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết phía sau. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng giảm chấn thủy lực FSD, giúp cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường. Riêng phiên bản dẫn động bốn bánh được nâng cấp lên hệ thống treo từ tính MRC, cho phép điều chỉnh đặc tính giảm chấn linh hoạt hơn, hướng đến khả năng cân bằng giữa sự thoải mái và tính thể thao.