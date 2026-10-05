Xe thể thao công suất 637 mã lực, giá hơn 5,4 tỷ đồng

Đáng chú ý, tất cả các xe Chevrolet Corvette Z06 2027 bán ra tại Australia đều được trang bị tiêu chuẩn gói nội thất 3LZ cao cấp. Tuy nhiên, dù Z06 đã có mặt, người dùng tại quốc gia này vẫn phải chờ thêm để biết liệu các phiên bản Corvette Grand Sport mới có được phân phối hay không.

Chevrolet Corvette Z06 2027.

Dù sự xuất hiện của Corvette ZR1 và ZR1X khiến Z06 không còn là phiên bản mạnh nhất trong gia đình Corvette C8, mẫu xe này vẫn sở hữu hiệu năng đủ sức cạnh tranh với nhiều siêu xe châu Âu. Chevrolet Corvette Z06 2027 tại Australia tiếp tục duy trì cấu hình động cơ mạnh mẽ, đồng thời được hưởng những thay đổi về thiết kế nội thất vốn đã xuất hiện tại thị trường Mỹ từ hơn một năm trước.

Corvette Z06 2027 là mẫu Corvette thứ hai được Chevrolet đưa nội thất nâng cấp tới Australia, sau Corvette Stingray. Trước đây, khách hàng Australia phải chờ lâu hơn người dùng Mỹ để tiếp cận khoang cabin mới, đặc biệt là thiết kế loại bỏ cụm nút bấm gây nhiều tranh luận trên thế hệ C8. Với bản nâng cấp mới, khu vực trung tâm giữa người lái và hành khách được thiết kế lại theo hướng gọn gàng, hiện đại và cao cấp hơn.

Hệ thống giải trí trên Chevrolet Corvette Z06 2027 tại Australia được nâng cấp với màn hình cảm ứng 12,7 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 14 inch cải tiến và màn hình phụ 6,6 inch. Màn hình nhỏ này giúp người lái truy cập nhanh vào những chức năng quan trọng, trong đó có hệ thống Quản lý lực kéo hiệu suất cao. Chevrolet đồng thời loại bỏ hàng loạt nút bấm nằm giữa hai ghế trước để tạo thêm không gian, bổ sung tay nắm mới, bộ sạc điện thoại thông minh không dây thứ hai và tinh chỉnh khu vực đựng cốc.

Về hệ truyền động, Chevrolet Corvette Z06 2027 tại Australia không nhận được những thay đổi cơ khí đáng kể. Xe vẫn sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 5,5 lít. Tại Australia, động cơ này sản sinh công suất 637 mã lực và mô-men xoắn cực đại 595 Nm.

Một lợi thế đáng chú ý của khách hàng Australia là toàn bộ Chevrolet Corvette Z06 2027 được bán tại đây đều có gói trang bị 3LZ tiêu chuẩn. Gói này mang đến ghế thể thao bọc da Nappa, vật liệu da lộn xuất hiện trên nhiều khu vực trong cabin, cùng các chi tiết trang trí sợi carbon trên vô-lăng. Xe còn được trang bị hệ thống nâng gầm cầu trước, thiết bị ghi dữ liệu hiệu suất, màn hình hiển thị trên kính chắn gió và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. Nhờ đó, dù giá bán cao, Z06 tại Australia sở hữu cấu hình trang bị khá đầy đủ ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

GM sẽ bắt đầu sản xuất những chiếc Chevrolet Corvette Z06 2027 tay lái bên phải được nâng cấp tại nhà máy Bowling Green từ tháng 1. Tại Australia, giá xe khởi điểm 299.990 AUD (tương đương 5,430 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với giá bán tại Mỹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá của không ít mẫu siêu xe châu Âu có hiệu năng tương đương.

Tuy nhiên, tương lai của dòng Corvette C8 tại Australia vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Chevrolet chưa xác nhận những phiên bản nào sẽ tiếp tục được đưa tới thị trường này trong năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trevor Hall, giám đốc kỹ thuật chương trình Chevrolet Corvette, cho biết nhà máy của hãng sẽ không thể duy trì song song việc sản xuất các mẫu xe tay lái bên phải sử dụng động cơ 6,2 lít cũ và các mẫu xe tay lái bên trái sử dụng động cơ 6,7 lít nâng cấp trong thời gian dài.

Điều đó khiến khả năng Australia được phân phối những phiên bản Corvette mới như Stingray sử dụng động cơ 6,7 lít, Grand Sport hoặc Grand Sport X hybrid vẫn là dấu hỏi. Chevrolet hiện chưa đưa ra thời điểm cụ thể hay cam kết chính thức về những mẫu xe này. Trong lúc chờ đợi, Corvette Z06 2027 vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất của dòng Corvette tại Australia nhờ động cơ V8 hút khí tự nhiên 5,5 lít, nội thất nâng cấp và gói 3LZ được trang bị tiêu chuẩn.