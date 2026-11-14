Xe thể thao công suất 340 mã lực, nhiều công nghệ tiên tiến, giá gần 900 triệu đồng

Mẫu xe mới được cung cấp với hai cấu hình gồm phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và phiên bản thuần điện (BEV), có giá niêm yết từ 229.900-239.900 Nhân dân tệ (tương đương 886,35-924,90 triệu đồng). Đáng chú ý, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động sở hữu khả năng di chuyển kết hợp lên tới 1.300 km, trong khi bản thuần điện có phạm vi hoạt động tối đa 770 km sau mỗi lần sạc đầy.

Aistaland GT7 Ultra Comfort Edition 2027 tiếp tục duy trì phong cách ngoại thất và nội thất của dòng GT7 hiện tại, tập trung nâng cấp trang bị tiện nghi và công nghệ. Xe sở hữu kiểu dáng shooting brake với phần thân xe kéo dài, đường nét thể thao và thiết kế khí động học.

Aistaland GT7 Ultra Comfort Edition 2027.

Kích thước tổng thể của mẫu xe lần lượt là 5.050 mm dài, 1.980 mm rộng và 1.480 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.000 mm, đưa GT7 vào nhóm xe cỡ trung đến cỡ lớn. Thiết kế ngoại thất tích hợp 14 giải pháp khí động học nhằm giảm lực cản không khí, trong đó có lưới tản nhiệt hút gió chủ động và hệ thống ống dẫn khí được thiết kế thực tế, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành.

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản Ultra Comfort Edition nằm ở gói tiện nghi dành cho hàng ghế trước. Bên cạnh ghế không trọng lực dành cho người lái vốn là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản Ultra, xe được bổ sung ghế không trọng lực cho hành khách phía trước cùng chức năng massage.

Hệ thống âm thanh Huawei Sound 21 loa cũng được tích hợp, bao gồm cả loa bố trí tại khu vực vai người lái nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí trong cabin. Ngoài ra, xe còn có thảm trải sàn đồng màu với thân xe và ốp bậc cửa được thiết kế riêng, tạo cảm giác đồng bộ cho không gian nội thất.

Khả năng tối ưu không gian tiếp tục là một lợi thế của Aistaland GT7 Ultra Comfort Edition 2027. Hàng ghế sau hỗ trợ điều chỉnh hai góc ngả 28 và 33 độ, đồng thời có thể gập xuống chỉ bằng một thao tác để tạo thành mặt sàn chở hàng phẳng với chiều dài lên tới 1,9 mét. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 647 lít, đi kèm một ngăn chứa đồ lõm dung tích 76 lít.

Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng tối đa lên 1.606 lít. Riêng phiên bản thuần điện còn được trang bị khoang hành lý phía trước chống thấm nước dung tích 215 lít, trong khi phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động không có trang bị này. Tổng cộng, mẫu xe cung cấp tới 37 vị trí chứa đồ khác nhau trong toàn bộ cabin, đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình cũng như những chuyến đi dài ngày.

GT7 Ultra Comfort Edition tiếp tục được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 5 Super Edition. Hệ thống sử dụng cảm biến LiDAR hai chùm tia 896 dòng và được phát triển dựa trên kiến trúc WEWA 2.0 thế hệ mới. Nền tảng này cho phép thực hiện quy trình khép kín giữa tạo dữ liệu, học hỏi và xác minh trên nền tảng đám mây, qua đó giúp hệ thống liên tục cải thiện khả năng nhận diện môi trường, dự đoán tình huống và xử lý nguy cơ trên đường.

Công nghệ tránh va chạm toàn diện CAS 5.0 trên Aistaland GT7 Ultra Comfort Edition 2027 có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo sớm các mối nguy hiểm, hỗ trợ người lái chủ động ứng phó với những tình huống giao thông phức tạp.

Đáng chú ý, hệ thống Parking Space to Parking Space 3.0 cho phép xe thực hiện hành trình hỗ trợ lái từ vị trí đỗ này đến vị trí đỗ khác, kể cả trong những bãi đỗ xe ngầm hoặc trên các tuyến đường nông thôn chưa quen thuộc. Xe có thể tự động điều chỉnh tốc độ theo điều kiện thực tế, đồng thời hỗ trợ lùi lại để nhường đường tại những đoạn đường hẹp hoặc khó di chuyển.

Không gian cabin của GT7 Ultra Comfort Edition được xây dựng xoay quanh hệ sinh thái HarmonyOS của Huawei. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, vận hành trên nền tảng HarmonySpace. Xe còn tích hợp trợ lý thông minh HarmonyOS thế hệ mới cùng hệ thống AI Star Ring Detector, hỗ trợ điều hướng, điều khiển các chức năng trên xe và tương tác bằng giọng nói.

Đáng chú ý, bộ phận AI Star Ring Detector có khả năng thực hiện những cử chỉ tương tác giống con người như gật đầu hoặc lắc đầu, tạo thêm yếu tố trực quan trong quá trình giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Bên dưới màn hình trung tâm là khu vực sạc điện thoại không dây, trong khi một số nút bấm vật lý và cụm điều chỉnh cửa gió điều hòa bằng tay vẫn được giữ lại nhằm đảm bảo sự thuận tiện khi sử dụng.

Về hệ truyền động, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động của Aistaland GT7 Ultra Comfort Edition 2027 sử dụng động cơ 1.5T kết hợp với một mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn kết hợp 396 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,1 giây. Phạm vi hoạt động thuần điện đạt 252 km, trong khi tổng quãng đường di chuyển kết hợp lên tới 1.300 km.

Khi pin không còn đủ năng lượng và xe vận hành bằng nhiên liệu, mức tiêu thụ theo tiêu chuẩn WLTC được công bố ở mức 5,35 lít/100 km. Hệ thống pin hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 17 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ trong những hành trình dài. Phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng nền tảng khung gầm Huawei Qiankun Chitu, kết hợp hệ thống giảm xóc điều chỉnh động liên tục nhằm cải thiện độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện được trang bị một mô-tơ điện duy nhất, có công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,9 giây, nhanh hơn phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động. Phạm vi di chuyển thuần điện của bản này đạt 770 km sau mỗi lần sạc đầy.

Một ưu điểm khác của phiên bản thuần điện là việc sử dụng kiến trúc điện áp cao 800V, cho phép tối ưu tốc độ nạp năng lượng. Theo thông số được công bố, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% mất khoảng 20 phút. Hệ thống khung gầm cũng được phát triển trên nền tảng Huawei Qiankun Chitu, nhưng được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang kín kết hợp giảm xóc điều chỉnh động liên tục. Cấu hình này hướng đến khả năng cân bằng giữa độ êm ái, sự ổn định thân xe và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường.