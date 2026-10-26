Xe thể thao công suất 1.605 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,96 giây, giá hơn 2,6 tỷ đồng

Mẫu xe mới được cung cấp với 3 phiên bản gồm Coupe, Spider mui trần và Racing dành cho đường đua, có giá đặt trước dao động từ 680.000-1.180.000 Nhân dân tệ (tương đương 2,635-4,572 tỷ đồng). Khách hàng cần đặt cọc 20.000 Nhân dân tệ (77,49 triệu đồng) để giữ chỗ và được hưởng các ưu đãi đặt trước độc quyền với tổng giá trị được công bố gần 100.000 Nhân dân tệ (387,44 triệu đồng).

Denza Z 2027.

Denza Z được phát triển theo triết lý thiết kế cảm xúc thuần khiết với thân xe thấp, rộng và nhiều chi tiết khí động học nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Phần đầu xe sử dụng thiết kế kín, kết hợp cụm đèn pha LED hình giọt nước dạng lưỡi dao tạo điểm nhận diện riêng. Nắp ca-pô được tích hợp các đường dẫn khí ba chiều, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vừa hướng đến việc cân bằng khả năng làm mát và hiệu quả khí động học.

Theo thông số được công bố, phiên bản Spider mui trần có chiều dài 4.780 mm, rộng 1.990 mm và cao 1.350 mm, với chiều dài cơ sở 2.780 mm. Trong khi đó, hai phiên bản Coupe và Racing có chiều dài 4.870 mm, rộng 1.990 mm, cao 1.350 mm và cùng chiều dài cơ sở 2.780 mm. Sự khác biệt về kích thước chiều dài phản ánh những điều chỉnh trong cấu trúc thân xe giữa các biến thể.

Hai bên thân xe được thiết kế với ốp sườn tích hợp khe dẫn khí, kết hợp các chi tiết khuếch tán nhằm kiểm soát luồng không khí khi xe vận hành ở tốc độ cao. Phần đuôi xe có cấu hình riêng theo từng phiên bản. Denza Z Coupe sử dụng mui cứng với các chi tiết bằng sợi carbon và cánh gió sau có khả năng điều chỉnh góc tự động theo tốc độ vận hành.

Phiên bản Spider được trang bị mui mềm đóng mở hoàn toàn tự động, thiết kế để khi gập xuống có thể hòa hợp với tổng thể phần đuôi xe. Trong khi đó, bản Racing sở hữu cánh gió sau lớn cố định, hướng đến việc tăng lực ép xuống mặt đường khi chạy trên đường đua. Xe còn được bố trí cảm biến LiDAR ở hai bên cản trước, tạo nền tảng phần cứng phục vụ các chức năng hỗ trợ lái thông minh.

Khoang nội thất của Denza Z kết hợp phong cách xe thể thao với các trang bị công nghệ hiện đại. Những chi tiết nhấn mạnh tính hiệu suất gồm ốp sợi carbon, bàn đạp thể thao bằng kim loại và trần xe bọc vật liệu giả da. Kính cách âm hai lớp được trang bị tiêu chuẩn nhằm hạn chế tiếng ồn từ gió và lốp xe, cải thiện sự thoải mái khi sử dụng trên đường phố hoặc những hành trình dài.

Xe sử dụng vô-lăng đa chức năng thiết kế thể thao, tích hợp các nút truy cập nhanh đến những chế độ vận hành. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ LCD toàn màn hình, trong khi màn hình giải trí trung tâm dạng nổi đảm nhiệm việc điều khiển các tính năng trên xe.

Hệ thống thông tin giải trí của Denza Z cung cấp hai giao diện chính, gồm chế độ tiện nghi phục vụ sử dụng hằng ngày và chế độ đường đua dành cho người lái muốn theo dõi sâu hơn các thông số vận hành. Khi kích hoạt giao diện đường đua, màn hình có thể hiển thị dữ liệu theo thời gian thực như công suất hệ thống truyền động, nhiệt độ pin, gia tốc ngang theo đơn vị G và mô-men xoắn đầu ra.

Cách bố trí này giúp người lái theo dõi tình trạng vận hành của xe trực quan hơn, đặc biệt khi chạy ở tốc độ cao hoặc trên đường đua. Việc kết hợp giao diện kỹ thuật với các chi tiết nội thất thể thao cho thấy Denza hướng mẫu xe mới đến cả nhóm khách hàng yêu thích thiết kế cao cấp lẫn những người quan tâm đến hiệu suất vận hành.

Điểm nhấn lớn nhất của Denza Z nằm ở hệ truyền động điện hiệu suất cao, được xây dựng trên nền tảng điều khiển xe thông minh ba bên Yi của BYD. Xe sử dụng cấu hình dẫn động 4 bánh với 3 mô-tơ điện độc lập, gồm 1 mô-tơ phía trước và 2 mô-tơ phía sau. Tổng công suất cực đại được công bố đạt 1.605 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 1.240 Nm. Cấu hình ba mô-tơ cho phép hệ thống phân bổ lực kéo giữa các bánh xe theo yêu cầu vận hành, hướng đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cải thiện độ ổn định khi xe đổi hướng.

Khả năng tăng tốc và tốc độ tối đa khác nhau tùy phiên bản. Denza Z Coupe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,25 giây, với tốc độ tối đa 300 km/h. Phiên bản Spider mui trần cần 2,3 giây cho cùng bài thử tăng tốc và cũng đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Đáng chú ý, phiên bản Racing được công bố có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,96 giây, đồng thời đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Đây là biến thể tập trung mạnh nhất vào hiệu suất, với cánh gió sau cố định và cấu hình khí động học hướng đến khả năng vận hành trên đường đua.