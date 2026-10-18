Xe Tesla 'bay' khác gì phiên bản Roadster ra mắt năm 2017?

Ảnh: Tesla

Theo Business Insider, điểm gây chú ý tại sự kiện giới thiệu hôm 15-10 là màn trình diễn của Roadster mới. Chiếc xe được mô tả là có thể chạy lên tường thẳng đứng, lộn ngược, lơ lửng trên không và thực hiện động tác nhào lộn khi trình diễn tự động. Đây là những tính năng không xuất hiện trong màn ra mắt nguyên mẫu năm 2017.

Các thông số được Tesla công bố cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa 2 phiên bản. Roadster mới được giới thiệu với khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/giờ) trong 0,8 giây, nhanh hơn nhiều so với mức 1,9 giây của phiên bản năm 2017.

Tuy nhiên, tầm hoạt động dự kiến của xe mới chỉ đạt khoảng 310-320 dặm (499-515km), chưa bằng một nửa con số 620 dặm (998km) từng được công bố cho nguyên mẫu trước đây.

Tốc độ tối đa của phiên bản mới hiện được nêu ở mức 214 dặm/giờ (khoảng 344 km/giờ), thấp hơn mức trên 250 dặm/giờ (402km/giờ) mà Tesla từng đưa ra năm 2017.

Roadster mới sử dụng 2 động cơ dẫn động cầu sau, thay vì hệ thống 3 động cơ dẫn động 4 bánh của phiên bản cũ. Xe được giới thiệu với 3 cấu hình Performance, Thrust và Rocket. Riêng bản Rocket chỉ có 2 chỗ ngồi, trong khi nguyên mẫu năm 2017 có 4 chỗ.

Tesla cho biết xe có thể sạc pin từ 15% lên 85% trong 10 phút với công suất gần 500kW. Tuy nhiên, hãng chưa công bố dung lượng pin và giá bán của phiên bản mới. Năm 2017, Tesla từng niêm yết giá 250.000 USD cho bản Founder Series.

Các thông số hiện vẫn là những tuyên bố được công bố trước khi xe bước vào sản xuất thương mại, và khả năng vận hành thực tế sẽ cần được kiểm chứng khi sản phẩm hoàn thiện.