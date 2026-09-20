Xe tay ga hybrid 150cc, trang bị nhỉnh hơn Honda SH, giá hơn 50 triệu đồng

Dayang VRJ150 2027 được phát triển theo hướng khác biệt so với VRS125, mẫu xe từng được nhiều khách hàng quan tâm của thương hiệu này. Nếu VRS125 tập trung vào sự thực dụng với sàn để chân phẳng và động cơ 125 cc nhưng có hiệu suất vận hành tiệm cận một số mẫu xe 150cc.

Dayang VRJ150 2027.

Điểm quan trọng trên một mẫu xe tay ga 150cc nằm ở hệ thống động cơ và Dayang VRJ150 2027 được trang bị động cơ 1 xi lanh dung tích 149,6cc, đặt bên hông, làm mát bằng dung dịch, sử dụng trục cam đơn trên đỉnh và 4 van. Động cơ này đi kèm hệ thống hỗ trợ khởi động trong 12 giây, cho công suất tối đa 16,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

Tốc độ tối đa của xe đạt 118 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những hành trình đường trường. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, Dayang VRJ150 cũng có lợi thế về khả năng di chuyển liên tục mà không cần thường xuyên dừng lại tiếp nhiên liệu.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Dayang còn đầu tư khá nhiều cho thiết kế của VRJ150 2027. Phần đầu xe mang phong cách bề thế, kết hợp các đường gân chạy dọc hai bên thân tạo hiệu ứng nhiều lớp và giúp ngoại hình không bị đơn điệu. Một trong những trang bị đáng chú ý là kính chắn gió chỉnh điện liên tục, cho phép người lái thay đổi độ cao tùy theo điều kiện vận hành.

Phía sau xe có thiết kế hỗ trợ tăng sự thoải mái cho người ngồi khi đi qua những đoạn đường gồ ghề. Xe sử dụng bộ mâm 14 inch, trong khi cốp dưới yên đủ khả năng chứa một mũ bảo hiểm full-face, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về an toàn, Dayang VRJ150 được trang bị khá đầy đủ ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Xe sở hữu hệ thống ABS 2 kênh kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể bật hoặc tắt, giúp hỗ trợ khả năng kiểm soát xe trong quá trình phanh và tăng tốc. Ngoài ra, xe còn có lốp bán trơn, hệ thống đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga có giá cao hơn, nhưng đã được Dayang đưa vào cấu hình của VRJ150.

Khu vực điều khiển cũng được đầu tư với màn hình TFT kích thước 7 inch, hiển thị nhiều thông tin vận hành. Người dùng có thể mở khóa xe thông qua nhiều phương thức khác nhau như NFC, Bluetooth, ứng dụng điện thoại hoặc chìa khóa cơ. Hệ thống T-Box hỗ trợ kết nối giữa xe và thiết bị di động, trong khi cổng sạc kép USB và USB Type-C giúp thuận tiện hơn khi sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Kính chắn gió chỉnh điện cũng là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản.

Trong khi đó, Dayang VRJ150 Pro 2027 được bổ sung thêm một số tính năng dành cho người dùng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe trong điều kiện thời tiết lạnh. Phiên bản này có tay nắm sưởi với 5 cấp độ điều chỉnh, camera hành trình phía trước độ phân giải 1080P và hệ thống giám sát áp suất lốp.