Theo Công báo Sở hữu công nghiệp công bố ngày 15/10/2026, Honda Motor Co., Ltd. đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho một mẫu xe tay ga tại Việt Nam. Đối chiếu hình ảnh trong hồ sơ, phương tiện có nhiều điểm tương đồng với Honda Vario Evo 160 2026, mẫu xe ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 6/2026.

Hiện Honda Việt Nam đã phân phối Vario 160 nhưng chưa có phiên bản Evo trong danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, đăng ký bảo hộ kiểu dáng chủ yếu nhằm xác lập quyền sở hữu đối với thiết kế, không phải bằng chứng cho thấy xe chắc chắn sẽ được bán tại Việt Nam trong thời gian tới.

Xe tay ga Honda Vario Evo 160 2026 đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam.

Vario Evo 160 2026 sở hữu diện mạo thiên về phong cách thể thao, với các mảng thân xe góc cạnh và phần đuôi được tạo hình gọn hơn. Khu vực mặt nạ trước được thiết kế lại, sử dụng những mảng ốp tương phản để tăng vẻ khỏe khoắn, trong khi cụm đèn vẫn giữ những đường nét nhận diện đặc trưng của dòng Vario.

Các thông số kích thước của Honda Vario Evo 160 2026 lần lượt là 1.929 mm dài, 696 mm rộng và 1.091 mm cao. Chiều dài cơ sở đạt 1.277 mm, còn chiều cao yên ở mức 778 mm. So với thế hệ trước, những thay đổi về kích thước không quá lớn, cho thấy hãng vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Vario Evo 160 2026 còn được bổ sung một số tiện ích. Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, móc treo đồ trung tâm có thể gập gọn khi không sử dụng. Xe tiếp tục có khóa thông minh, màn hình LCD và cốp dưới yên dung tích 18 lít.

Honda Vario Evo 160 2026 ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 6/2026.

Về vận hành, Honda Vario Evo 160 2026 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa đạt 15,4 PS tại 8.500 vòng/phút, tương đương phiên bản trước. Mô-men xoắn cực đại tăng nhẹ từ 13,8 Nm lên 14 Nm, đồng thời đạt được ở vòng tua 6.500 vòng/phút thay vì 7.000 vòng/phút.

Tại Indonesia, Honda cung cấp Vario Evo 160 2026 với ba phiên bản CBS Standard, CBS Nitro và ABS. Bản ABS được trang bị phanh đĩa ở cả hai bánh cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Trong khi đó, hai phiên bản CBS sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 2026 sẽ tham gia nhóm xe tay ga thể thao dung tích 150-160cc, nơi có những đối thủ như Yamaha NVX 155 và Yamaha Lexi 155. Dù vậy, thời điểm ra mắt, giá bán và phiên bản dành cho thị trường Việt Nam hiện vẫn chưa được Honda công bố.