Xe tay ga Honda động cơ hybrid, trang bị vượt trội SH, giá hơn 68 triệu đồng

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, phần đầu xe với cụm đèn pha bốn thấu kính, thân xe bề thế và kiểu dáng touring khiến Honda NWZ150 2027 dễ bị nhầm lẫn với một phiên bản thu nhỏ của Forza 350. Trên các hội nhóm người chơi xe, mẫu xe mới thậm chí được gọi bằng biệt danh "Forza nhỏ" nhờ ngoại hình nổi bật trong phân khúc xe tay ga 150cc.

Honda NWZ150 2027.

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, Honda NWZ150 2027 còn sở hữu danh sách trang bị khá phong phú. Xe được trang bị màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera hành trình phía trước và phía sau cùng kính chắn gió chỉnh điện. Những trang bị này vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe tay ga dung tích lớn hơn, do đó việc được đưa lên một mẫu xe 150cc giúp Honda NWZ150 trở nên nổi bật trong phân khúc.

Đáng chú ý, Honda NWZ150 2027 còn có phiên bản hybrid nhẹ với hệ thống điện 48V. Bản cao cấp này được bổ sung radar sóng milimet và tay nắm sưởi ấm, qua đó nâng cấp đáng kể trải nghiệm vận hành cũng như tiện nghi cho người sử dụng. Hệ thống hybrid nhẹ cũng hỗ trợ mô-tơ điện trong quá trình xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, giúp khả năng đề-pa được đánh giá mượt mà hơn so với phiên bản 150cc sử dụng động cơ xăng thông thường.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm đáng chú ý của Honda NWZ150 2027. Theo kết quả thử nghiệm được đề cập, phiên bản hybrid nhẹ có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km. Xe có thể sử dụng xăng 92 octane, giúp chủ xe không phải quá chú trọng đến việc tìm loại nhiên liệu có chỉ số octane cao trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, thiết kế lớn cùng danh sách trang bị phong phú cũng khiến trọng lượng Honda NWZ150 2027 tăng đáng kể. Phiên bản sử dụng động cơ xăng có trọng lượng 147 kg, trong khi phiên bản hybrid nhẹ lên tới 156 kg. Với một mẫu xe tay ga 150cc, đây là con số tương đối lớn. Kính chắn gió chỉnh điện, hệ thống hybrid nhẹ và kết cấu khung xe được gia cố đều góp phần làm tăng trọng lượng tổng thể của xe.

Honda NWZ150 2027 sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 149,7cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một mô-tơ điện do chính hãng thiết kế, một bộ điều khiển do chính hãng phát triển và một pin lithium 48V.

Động cơ điện có công suất cực đại 2,4 mã lực. Theo dữ liệu của nhà sản xuất, công suất tối đa của hệ thống đã được tăng lên 17,9 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 17 Nm. Hệ thống WHEV này không biến NWZ150 thành một chiếc mô tô hybrid có khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện. Nhiệm vụ chính của động cơ điện là "hỗ trợ" động cơ xăng, đặc biệt là bằng cách cung cấp thêm công suất cho xe tay ga trong quá trình khởi động và tăng tốc.

Kích thước của Honda NWZ150 2027 lần lợt là 1.933x742x1.386 mm, chiều dài cơ sở 1.315 mm và chiều cao yên xe 735 mm. Dung tích bình xăng 8,2 lít, sức chứa cốp 32 lít. Về giá bán, NWZ150 2027 phiên bản động cơ xăng có giá 17.580 Nhân dân tệ (tương đương 68,14 triệu đồng), trong khi phiên bản hybrid nhẹ có giá 19.990 Nhân dân tệ (77,49 triệu đồng).