Xe tay ga Honda 160cc, phanh ABS 2 kênh, giá hơn 43 triệu đồng

Trong đợt cập nhật mới, Honda Stylo 160 2026 được bổ sung hai màu Glam Grey và Royal Violet. Trong đó, màu Royal Violet dành cho phiên bản ABS, bên cạnh các lựa chọn Royal Blue, Royal Brown và Royal Green. Phiên bản CBS được bổ sung màu Glam Grey, bên cạnh Glam Black, Glam Beige và Glam White. Những màu sơn mới giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đồng thời nhấn mạnh phong cách thời trang vốn là điểm đặc trưng của mẫu xe tay ga này.

Honda Stylo 160 2027.

Honda Stylo 160 2027 sở hữu thiết kế mang hơi hướng retro nhưng được kết hợp với những đường nét hiện đại, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa thể thao. Ngoại hình của xe được phát triển theo phong cách thanh lịch, với phần thân bo tròn đặc trưng của dòng xe tay ga thời trang, nhưng vẫn có những chi tiết tạo cảm giác mạnh mẽ. Đây cũng là yếu tố giúp Honda Stylo 160 tạo khác biệt khi đặt cạnh những mẫu xe tay ga phổ biến như Honda SH Mode hay các dòng xe mang phong cách châu Âu như Vespa.

Stylo 160 2027 có chiều dài 1.886 mm, rộng 706 mm và cao 1.133 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.275 mm. Xe có khoảng sáng gầm 151 mm và độ cao yên 768 mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Trọng lượng xe lần lượt là 118 kg đối với phiên bản ABS và 115 kg đối với phiên bản CBS. Mẫu xe sử dụng bộ vành đúc 12 inch, kết hợp phanh đĩa trên cả hai bánh. Phiên bản ABS được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, trong khi phiên bản CBS sử dụng hệ thống phanh kết hợp.

Sức mạnh của Honda Stylo 160 đến từ động cơ eSP+ một xi lanh, dung tích 160cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Động cơ này cho công suất tối đa 15 mã lực, tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Thông số này giúp Honda Stylo 160 có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị, đồng thời mang lại khả năng tăng tốc tương đối nhanh nhạy khi cần vượt xe hoặc nhập vào dòng phương tiện.

Về trang bị, Honda Stylo 160 được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, từ đèn chiếu sáng phía trước đến đèn hậu. Cụm đèn hậu sử dụng thiết kế dạng khói, trong khi đèn xi-nhan được bố trí tích hợp vào phần thân phía trước, góp phần tạo vẻ liền mạch cho tổng thể xe. Thiết kế này kết hợp với các đường nét bo tròn của thân xe giúp Stylo 160 giữ được phong cách retro nhưng không quá hoài cổ.

Mẫu xe tay ga 160cc của Honda cũng được trang bị Honda Smart Key, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc khởi động và khóa xe. Khu vực phía trước có giá để đồ và hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB Type-A, cho phép người dùng bổ sung năng lượng cho các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ dung tích 16,5 lít, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 5 lít, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tại Indonesia, Honda Stylo 160 hiện được phân phối với hai phiên bản chính là CBS và ABS. Phiên bản CBS có 4 màu gồm Glam Beige, Glam Black, Glam White và Glam Grey mới, với giá bán khoảng 29,695 triệu Rupiah (tương đương 43,06 triệu đồng).

Trong khi đó, Honda Stylo 160 ABS có 4 màu Royal Blue, Royal Brown, Royal Green và Royal Violet mới, với giá khoảng 32,686 triệu Rupiah, (47,39 triệu đồng). Phiên bản này nổi bật với hệ thống ABS hai kênh, mang đến khả năng kiểm soát phanh tốt hơn trong những tình huống phanh gấp. Ngoài hai phiên bản tiêu chuẩn, Honda còn cung cấp New Honda Stylo 160 ABS Special với màu Special Burgundy, có giá khoảng 34,286 triệu Rupiah (49,71 triệu đồng).