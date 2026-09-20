Xe tay ga Honda 125cc, phanh ABS, giá giơn 31 triệu đồng

Ngay sau khi xuất hiện trên thị trường, Honda NS125FX 2027 đã thu hút sự quan tâm của người dùng. Một bộ phận cho rằng Honda đang đưa ra một mẫu xe có giá bán cạnh tranh hơn, trong khi một số ý kiến khác vẫn tỏ ra thận trọng sau khi xem xét các thông số kỹ thuật. Dù vậy, ngoại hình là yếu tố khiến NS125FX 2027 nổi bật nhất trong phân khúc xe tay ga 125cc.

Honda NS125FX 2027.

So với phong cách thiết kế thường thấy trên nhiều mẫu xe phổ thông của Honda, NS125FX 2027 mang diện mạo hoàn toàn khác biệt. Thân xe được tạo hình với nhiều đường nét góc cạnh, kết hợp màu vàng nổi bật, tạo cảm giác mạnh mẽ và trẻ trung thay vì vẻ ngoài mềm mại, thực dụng vốn thường gắn với những mẫu xe tay ga Honda dung tích 125cc.

Thiết kế tổng thể có nhiều nét gợi liên tưởng đến các robot trong văn hóa đại chúng, đặc biệt là phong cách Gundam, giúp Honda NS125FX dễ dàng tạo dấu ấn khi xuất hiện trên đường phố. Kích thước của xe tay ga này lần lượt là 1.820x685x1.155 mm, trọng lượng 106 hoặc 110 kg (tuỳ phiên bản), khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.246 mm, chiều cao yên 740 mm.

Bên cạnh ngoại hình, hệ thống truyền động cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda NS125FX 2027. Mẫu xe sử dụng động cơ eSP 1 xi lanh, làm mát bằng không khí và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm đáng chú ý của Honda NS125FX 2027. Theo thông tin được công bố, xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km và được trang bị bình xăng dung tích 6,5 lít. Với mức tiêu thụ này, quãng đường lý thuyết sau mỗi lần đổ đầy bình có thể đạt hơn 350 km, dù phạm vi sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tốc độ và thói quen vận hành. Nhờ đó, mẫu xe có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Honda cũng không cắt giảm quá nhiều trang bị trên NS125FX 2027 để đổi lấy mức giá thấp. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống sạc nhanh hai cổng công suất 20W và tính năng khởi động không cần chìa khóa. Đây đều là những tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ thường xuyên sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, Honda NS125FX 2027 còn có phiên bản ABS với giá 8.980 Nhân dân tệ (34,89 triệu đồng). Phiên bản giới hạn Gundam có giá 9.980 Nhân dân tệ (38,78 triệu đồng).