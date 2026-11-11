Xe tay ga địa hình động cơ 2 xi lanh, phanh ABS 2 kênh, giá gần 190 triệu đồng

Trước đó, Voge SR450X 2027 đã được giới thiệu tại Malaysia vào tháng 5/2026 trong khuôn khổ Triển lãm Xe máy Malaysia (Mforce MotoXperience 2026), tổ chức tại MAEPS Serdang.

Khi chính thức mở bán, mẫu xe này có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh Alpine, xanh Cosmic và đen Onyx mang đến những phong cách khác nhau cho khách hàng. Với thiết kế mang định hướng adventure scooter, SR450X được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời có khả năng phục vụ những hành trình dài trên nhiều dạng địa hình.

Voge SR450X 2027.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Voge SR450X nằm ở khối động cơ xi lanh đôi song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 398cc. Đây là cấu hình tương đối hiếm gặp trong phân khúc xe tay ga địa hình, vốn chủ yếu sử dụng động cơ xi lanh đơn.

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 42 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 5.750 vòng/phút. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm đường kính xi lanh 84 mm, hành trình piston 72 mm và tỷ số nén 11:1. Hệ thống phun xăng điện tử đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu, trong khi hệ thống đánh lửa sử dụng công nghệ TCI.

Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động kết hợp hệ thống truyền động bằng dây đai, mang lại sự thuận tiện khi vận hành trong điều kiện giao thông đô thị cũng như trên những cung đường dài. Người lái có thể lựa chọn hai chế độ vận hành gồm Normal (Thông thường) và Sport (Thể thao).

Bên cạnh đó, hệ thống bướm ga kép được trang bị nhằm cải thiện khả năng phản hồi chân ga và kiểm soát sức mạnh động cơ. Xe sở hữu bình xăng dung tích 18 lít.

Về khả năng vận hành, Voge SR450X 2027 được trang bị hệ thống giảm xóc KYB. Phía trước là phuộc hành trình ngược đường kính 37 mm, có khả năng điều chỉnh giảm chấn toàn diện và hành trình 122 mm.

Ở phía sau, xe sử dụng hệ thống giảm xóc kép buồng khí, hỗ trợ điều chỉnh tải trọng và giảm chấn nén, với hành trình 123 mm. Cụm giảm xóc này kết hợp cùng càng sau bằng nhôm đơn, góp phần tối ưu khả năng kiểm soát thân xe khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề hoặc địa hình phức tạp.

Hệ thống phanh cũng là một trong những trang bị đáng chú ý của mẫu xe tay ga địa hình này. Bánh trước sử dụng đĩa phanh nổi đường kính 300 mm kết hợp cùm phanh J Juan 4 piston, trong khi bánh sau được trang bị đĩa phanh 240 mm cùng cùm phanh Nissin 4 piston.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng và hệ thống kiểm soát lực kéo đều là trang bị tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Voge còn tích hợp hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ người lái quan sát những phương tiện xuất hiện ở khu vực khó kiểm soát, qua đó tăng cường mức độ an toàn khi chuyển làn hoặc di chuyển trong môi trường giao thông đông đúc.

Voge SR450X sử dụng bộ vành nan hoa kết hợp lốp Maxxis gai lớn, phù hợp với định hướng vận hành đa địa hình. Kích thước lốp trước là 110/70-17, trong khi bánh sau sử dụng lốp 150/70-17. Xe có chiều dài 2.165 mm, rộng 879 mm và cao 1.440 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 1.518 mm. Chiều cao yên đạt 795 mm, khoảng sáng gầm 180 mm và trọng lượng khô ở mức 220 kg.

Ở khía cạnh công nghệ, mẫu adventure scooter của Voge được trang bị màn hình TFT màu kích thước 7 inch, tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng Carbit Ride để hiển thị thông tin điều hướng từ điện thoại thông minh. Kết nối Bluetooth cho phép người lái sử dụng các tính năng như nghe gọi, truy cập danh bạ và phát nhạc.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có hệ thống khởi động không cần chìa khóa, cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS, cổng sạc USB Type-A và Type-C cùng kính chắn gió chỉnh điện. Đây là những tiện ích giúp SR450X tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe tay ga phân khối lớn phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài.

Không chỉ chú trọng công nghệ, Voge còn đầu tư đáng kể vào khả năng tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách phía sau. Xe được trang bị tay nắm sưởi với ba mức nhiệt và hệ thống sưởi ghế, hữu ích khi di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh. Các tiện ích khác bao gồm khoang chứa đồ phía trước, cốp dưới yên, ổ cắm điện bổ sung bên trong khoang chứa đồ, móc treo hành lý và cần phanh tay. Ngoài ra, xe còn có nút mở yên riêng biệt cùng bộ giảm chấn thủy lực hỗ trợ nâng và giữ yên, giúp thao tác sử dụng thuận tiện hơn.

Đối với những chuyến đi khám phá địa hình, Voge SR450X 2027 được bổ sung hàng loạt phụ kiện hỗ trợ như bảo vệ tay lái, đèn sương mù, thanh bảo vệ chống va chạm và gác chân chống trượt phong cách off-road. Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống camera hành trình tích hợp ở cả phía trước và phía sau, hỗ trợ ghi lại diễn biến trên hành trình. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong khi công tắc an toàn chân chống cũng được trang bị nhằm hạn chế nguy cơ vận hành xe khi chân chống chưa được thu gọn.

- Video cận cảnh Voge SR450X 2027. Nguồn: Moto Magz.