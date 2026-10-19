Xe tay ga 400cc, thiết kế hầm hố, giá gần 220 triệu đồng

Theo thông tin được công bố, Peugeot Motocycles Malaysia hiện niêm yết XP400 ở mức 33.990 Ringgit (tương đương 215,76 triệu đồng), thấp hơn 10.000 Ringgit (63,48 triệu đồng) so với giá khi mới ra mắt. Khách hàng có thể lựa chọn gói Adventure Package với giá 35.990 Ringgit (228,45 triệu đồng) bao gồm các phụ kiện chính hãng như thùng hành lý phía sau và thanh bảo vệ chống va chạm.

Peugeot XP400 2026.

Mức giá kể trên chưa bao gồm bảo hiểm, thuế đường bộ và phí đăng ký. Peugeot XP400 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), có số lượng giới hạn và hiện được phân phối tại Malaysia với hai màu ngoại thất là đen Mad Black và Satin Technium, tùy thuộc vào tình trạng hàng có sẵn. Gói Adventure Package có giá trị 2.000 Ringgit (12,70 triệu đồng) và cũng được cung cấp với số lượng giới hạn.

Peugeot XP400 2026 sử dụng động cơ PowerMotion xi lanh đơn, dung tích 400cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này cho công suất tối đa 36,7 mã lực tại 8.150 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38,1 Nm tại 5.400 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động cuối bằng dây đai, mang đến cách vận hành thuận tiện đặc trưng của xe tay ga nhưng vẫn sở hữu dung tích động cơ lớn.

XP400 được phát triển theo hướng kết hợp sự linh hoạt của xe tay ga với đặc trưng của dòng xe adventure. Mẫu xe sử dụng bánh trước 17 inch và bánh sau 15 inch, đi kèm lốp có kích thước lần lượt là 110/70 và 160/60. Hệ thống treo phía trước là phuộc hành trình ngược USD đường kính 41 mm, có hành trình 140 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn.

Cấu hình bánh xe và hệ thống treo này tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ cho XP400, đồng thời hướng đến khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá. Hệ thống phanh gồm hai đĩa phanh trước đường kính 295 mm và một đĩa phanh sau đường kính 240 mm, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ kiểm soát lực phanh và tăng độ an toàn trong quá trình di chuyển.

Peugeot XP400 2026 có chiều cao yên 815 mm, chiều dài cơ sở 1.545 mm và trọng lượng khô 231 kg. Bình xăng dung tích 13,5 lít đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên cũng như những hành trình dài hơn, dù quãng đường di chuyển thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.

Với trọng lượng tương đối lớn cùng chiều cao yên 815 mm, người dùng nên cân nhắc khả năng kiểm soát xe khi dừng, quay đầu hoặc di chuyển ở tốc độ thấp, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc. Bù lại, kích thước và thiết kế của XP400 góp phần tạo nên phong cách đặc trưng của một mẫu xe tay ga phân khối lớn hướng đến sự ổn định và thoải mái khi di chuyển.

Về trang bị, Peugeot XP400 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED và màn hình hiển thị TFT-LCD kết hợp hai đồng hồ dạng analog, tạo sự giao thoa giữa phong cách truyền thống và công nghệ hiện đại. Xe tích hợp hệ thống kết nối Bluetooth Peugeot i-Connect, cho phép liên kết với điện thoại thông minh và hỗ trợ dẫn đường từng chặng thông qua thiết bị di động.

Cốp dưới yên cũng được bố trí nhằm tăng tính thực dụng, đáp ứng nhu cầu cất giữ vật dụng cá nhân trong quá trình di chuyển. Với gói Adventure Package, khách hàng có thể bổ sung thùng hành lý phía sau và thanh bảo vệ chống va chạm chính hãng của Peugeot, qua đó tăng khả năng chở đồ và tạo diện mạo phù hợp hơn với phong cách phiêu lưu.