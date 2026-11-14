Xe tay ga 394cc, thiết kế độc đáo, giá gần 230 triệu đồng

Theo kế hoạch, quá trình sản xuất Italjet Roadster 400 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm 2027. Xe có giá bán khởi điểm 7.995 euro (tương đương 227,30 triệu đồng) ở thị trường châu Âu.

Italjet Roadster 400 2027.

Từng xuất hiện lần đầu dưới dạng xe concept tại triển lãm EICMA 2025, Italjet Roadster 400 là sự kết hợp giữa tỷ lệ thiết kế cổ điển của dòng scooter với kết cấu khung sườn ống thép lộ thiên và hệ thống treo trước có cấu trúc khác biệt so với những mẫu xe tay ga truyền thống. Với định hướng phát triển một mẫu scooter hiệu suất cao mang phong cách riêng, Italjet tiếp tục cho thấy tham vọng tạo ra sự khác biệt trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn.

Ở phiên bản thương mại, Italjet Roadster 400 2027 được cung cấp với bốn tùy chọn màu sắc gồm Nero Stellato, Avorio, Verde Menta và Rosso Bologna. Điểm nhấn trong thiết kế là bộ khung ống thép được để lộ ra bên ngoài, tạo nên diện mạo cơ khí mạnh mẽ và đậm chất thể thao. Kiểu dáng tổng thể vẫn duy trì những đường nét đặc trưng của scooter cổ điển, nhưng được kết hợp với các chi tiết hiện đại nhằm tạo nên một mẫu xe có cá tính riêng. Không chỉ chú trọng ngoại hình, Italjet còn đầu tư đáng kể vào hệ thống vận hành, đặc biệt là cấu trúc lái và hệ thống treo phía trước.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Roadster 400 là động cơ xi lanh đơn, dung tích 394cc, sử dụng cấu hình bốn van và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 41,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành thuận tiện trong điều kiện giao thông đô thị nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất đáng chú ý khi di chuyển trên những cung đường dài. Với công suất gần 42 mã lực, Roadster 400 được định vị ở nhóm xe tay ga hiệu suất cao, hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một mẫu scooter có khả năng vận hành mạnh mẽ thay vì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại thông thường.

Công nghệ đáng chú ý nhất trên Italjet Roadster 400 2027 là hệ thống lái khớp nối động DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) đã được cấp bằng sáng chế của hãng. Thay vì sử dụng phuộc ống lồng truyền thống, DLAS tách biệt chức năng điều hướng bánh trước và hấp thụ dao động thông qua một cơ cấu khớp nối đặc biệt. Theo định hướng thiết kế của Italjet, giải pháp này nhằm cải thiện độ chính xác khi điều khiển, đồng thời duy trì sự êm ái và ổn định của hệ thống giảm xóc.

Đây cũng là yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho Roadster 400, giúp mẫu xe khác biệt so với phần lớn các dòng scooter hiện có trên thị trường. Hệ thống treo trước có hành trình 90 mm, trong khi giảm xóc phía sau đạt hành trình 120 mm, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và sự thoải mái khi vận hành.

Hệ thống phanh của Italjet Roadster 400 được trang bị hai đĩa phanh đường kính 280 mm ở bánh trước và một đĩa phanh 260 mm ở bánh sau. Xe tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng công nghệ kiểm soát lực kéo, hỗ trợ người lái duy trì độ ổn định khi phanh hoặc tăng tốc trên những bề mặt đường có độ bám thấp.

Mẫu scooter này sử dụng bộ mâm hợp kim dạng nan hoa kích thước 13 inch, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, đèn định vị ban ngày và màn hình hiển thị TFT hiện đại. Những trang bị này không chỉ nâng cao tính tiện dụng mà còn góp phần hoàn thiện phong cách công nghệ trên một mẫu xe mang thiết kế cơ khí đặc biệt.

Về kích thước và khả năng sử dụng, Italjet Roadster 400 2027 có bình xăng dung tích 12 lít, chiều cao yên 790 mm và chiều dài cơ sở 1.540 mm. Trọng lượng được công bố ở mức 151 kg, một thông số đáng chú ý đối với mẫu xe sở hữu động cơ gần 400 cc và kết cấu khung sườn đặc biệt. Bên cạnh cấu hình tiêu chuẩn, Italjet còn cung cấp các tùy chọn nâng cấp cao cấp như hệ thống treo Ohlins và ống xả Akrapovič, dành cho những khách hàng muốn cải thiện khả năng vận hành cũng như cá nhân hóa chiếc xe.

Đây vốn là những trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản giới hạn Founders Edition, được sản xuất với số lượng chỉ 777 chiếc trên toàn thế giới. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này được cho là đã bán hết chỉ sau 46 phút kể từ khi Italjet chính thức mở chương trình nhận đặt hàng, cho thấy sức hút đáng kể của Roadster 400 ngay từ giai đoạn đầu.

- Video cận cảnh Italjet Roadster 400 2027. Nguồn: Italjet.