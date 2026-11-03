Xe tay ga 244cc, trang bị tối tân, giá chưa tới 120 triệu đồng

Đây là phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga Sporter-S SKII, nổi bật với phối màu Black Cayenne mới cùng những điểm nhấn màu đỏ mang phong cách thể thao. Mẫu xe dự kiến xuất hiện tại Giải đua xe Công thức 1 Petronas Malaysia 2026, qua đó thu hút sự chú ý của khách hàng yêu thích những mẫu xe tay ga có thiết kế cá tính.

Moda Sporter-S SKII SE 2026.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên Moda Sporter-S SKII SE 2026 nằm ở diện mạo bên ngoài. Phiên bản đặc biệt sử dụng tông màu đen làm chủ đạo trên phần lớn thân xe, kết hợp với các họa tiết màu đỏ và chi tiết trang trí đỏ trên yên xe. Cách phối màu Black Cayenne giúp mẫu xe trông thể thao và nổi bật hơn so với phiên bản Sporter-S SKII tiêu chuẩn. Với giá bán 18.298 Ringgit, Sporter-S SKII SE đắt hơn 300 Ringgit (1,90 triệu đồng) so với bản tiêu chuẩn từng được giới thiệu tại Malaysia hồi tháng 8 vừa qua.

Về khả năng vận hành, Moda Sporter-S SKII SE 2026 không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ SOHC xi lanh đơn, dung tích 244cc, làm mát bằng chất lỏng, cấu hình bốn van và hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 24,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động CVT. Như vậy, những nâng cấp trên phiên bản SE chủ yếu tập trung vào diện mạo, trong khi thông số động cơ và hệ truyền động vẫn được giữ nguyên.

Danh sách trang bị của Sporter-S SKII SE cũng được kế thừa từ bản SKII tiêu chuẩn. Xe sở hữu màn hình cảm ứng TFT kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kính chắn gió điều chỉnh điện tử và camera hành trình HD phía trước. Hệ thống chiếu sáng LED được trang bị trên toàn bộ xe, đi cùng cánh gió khí động học, cụm công tắc đa chức năng trên tay lái, hệ thống khóa thông minh và cổng sạc USB Type-A, Type-C. Những trang bị này hướng đến việc nâng cao tính tiện dụng cũng như trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Ở khía cạnh an toàn, Moda Sporter-S SKII SE 2026 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ngược và hai giảm xóc phía sau có bình chứa dầu bên ngoài.

Sporter-S SKII SE 2026 sử dụng hai đĩa phanh đường kính 260 mm ở bánh trước và đĩa phanh 240 mm ở bánh sau, kết hợp bộ mâm kích thước 15 inch phía trước và 14 inch phía sau. Moda Sporter-S SKII SE có bình xăng dung tích 13 lít và trọng lượng khô 184 kg.