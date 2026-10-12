Xe tay ga 244,3cc, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá hơn 94 triệu đồng

Mẫu xe được giới thiệu trong sự kiện khai trương G Elite Motor - Aveta Elite Centre tại Shah Alam, bang Selangor, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 128 chiếc. So với phiên bản Nova 250 tiêu chuẩn có giá bán lẻ 14.388 Ringgit (91,22 triệu đồng), Nova 250 G Elite Edition đắt hơn 500 Ringgit (3,17 triệu đồng) nhờ phối màu riêng, họa tiết nhận diện đặc biệt và số sê-ri độc nhất trên từng xe.

Aveta Nova 250 G Elite Edition 2026.

Phiên bản này được phân phối độc quyền thông qua G Elite Motor, trong khi giá công bố chưa bao gồm thuế đường bộ và bảo hiểm. Với số lượng giới hạn cùng những điểm nhấn riêng về ngoại hình, Aveta Nova 250 G Elite Edition hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe tay ga 250cc có tính nhận diện khác biệt.

Về thiết kế, Aveta Nova 250 G Elite Edition vẫn giữ kiểu dáng tổng thể của dòng Nova 250, nhưng được phân biệt bằng phối màu độc quyền và các họa tiết đặc trưng của phiên bản G Elite. Mỗi chiếc xe đều có số sê-ri riêng, tăng tính độc đáo cho phiên bản giới hạn 128 chiếc.

Dù được định vị là bản đặc biệt, mẫu xe không thay đổi cấu hình động cơ so với phiên bản tiêu chuẩn, qua đó duy trì những đặc tính vận hành vốn có của dòng xe tay ga này. Cách tiếp cận tập trung vào ngoại hình và tính giới hạn giúp Aveta tạo thêm lựa chọn cho khách hàng mà không cần thay đổi đáng kể nền tảng kỹ thuật của Nova 250.

Aveta Nova 250 G Elite Edition 2026 sử dụng động cơ SOHC 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 244,3cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 25,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu, trong khi hộp số CVT tự động kết hợp truyền động bằng dây đai đưa sức mạnh đến bánh sau. Cấu hình này giúp xe vận hành thuận tiện trong điều kiện giao thông đô thị, đồng thời cung cấp mức công suất phù hợp cho một mẫu xe tay ga thuộc phân khúc 250cc.

Khung gầm và an toàn của Nova 250 G Elite Edition gồm phuộc trước dạng ống lồng cùng cặp giảm xóc phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, với kẹp phanh bốn piston phía trước và kẹp phanh hai piston phía sau. Đáng chú ý, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo được trang bị tiêu chuẩn.

Danh sách trang bị tiện nghi của Aveta Nova 250 G Elite Edition khá phong phú, với màn hình TFT-LCD kích thước 7 inch, hệ thống chiếu sáng LED và chức năng khởi động không cần chìa khóa. Xe còn có hệ thống giám sát áp suất lốp, cổng sạc USB-C và camera hành trình phía trước tích hợp, hỗ trợ người dùng theo dõi thông tin vận hành cũng như ghi lại hình ảnh trong quá trình di chuyển.

Nova 250 G Elite Edition được trang bị bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, bình xăng dung tích 12 lít, trọng lượng khô 165 kg và chiều cao yên 774 mm. Chiều cao yên ở mức 774 mm. Trong khi đó, bình xăng dung tích 12 lít.