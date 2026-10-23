Xe tay ga 183,3cc, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá gần 56 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga thể thao này gây chú ý với màu sơn Cyber Yellow nổi bật, vành xe mạ vàng cùng một số chi tiết thiết kế riêng, trong khi động cơ và các thông số kỹ thuật vẫn được giữ nguyên so với phiên bản tiêu chuẩn.

Aveta Nova 200 Limited Edition.

Theo công bố từ Aveta Malaysia, Nova 200 Limited Edition được sản xuất dành riêng cho những khách hàng yêu thích phong cách khác biệt và các mẫu xe có số lượng giới hạn. Điểm nhấn ngoại hình nằm ở màu sơn vàng Cyber Yellow, kết hợp kính chắn gió được thiết kế lại và bộ vành hoàn thiện với tông màu vàng.

Logo hoặc tem nhận diện Limited Edition được bố trí ở vị trí trung tâm, giúp phân biệt phiên bản đặc biệt với Aveta Nova 200 tiêu chuẩn. Mẫu xe sẽ được phân phối độc quyền thông qua một số đại lý ưu tiên được Aveta lựa chọn tại Malaysia. Với số lượng chỉ 1.688 chiếc trên toàn quốc, phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe tay ga có diện mạo riêng biệt.

Aveta Nova 200 Limited Edition sử dụng động cơ SOHC 4 thì, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 183,3cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp hệ truyền động cuối bằng dây đai. Do không có thay đổi về hệ truyền động so với phiên bản tiêu chuẩn, những khác biệt chính của Nova 200 Limited Edition tập trung vào màu sắc và các chi tiết trang trí ngoại thất.

Hệ thống khung gầm và trang bị an toàn của Aveta Nova 200 Limited Edition tiếp tục được duy trì với phuộc trước dạng ống lồng cùng giảm xóc đôi phía sau có khả năng điều chỉnh. Hệ thống phanh sử dụng đĩa phanh ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Đây là những trang bị đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga thể thao, góp phần hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Xe sử dụng bộ bánh 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 100/80 và lốp sau 120/70.

Danh sách trang bị tiện nghi trên mẫu xe tay ga Aveta còn có hệ thống đèn LED toàn phần, bao gồm đèn chiếu sáng ban ngày, khóa thông minh cho phép khởi động xe không cần chìa khóa, bảng đồng hồ LCD và cổng sạc USB Type-A cùng USB Type-C. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển trong đô thị và cần sạc các thiết bị điện tử khi đi đường.

Nova 200 Limited Edition có chiều dài 2.003 mm, chiều rộng 710 mm, chiều cao 1.138 mm và chiều dài cơ sở 1.370 mm. Chiều cao yên xe ở mức 778 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 135 mm. Xe được trang bị bình xăng dung tích 10 lít, trọng lượng không tải 112 kg và tải trọng tối đa 150 kg. Những thông số này cho thấy Nova 200 hướng đến sự cân bằng giữa kiểu dáng thể thao, khả năng vận hành linh hoạt và tính thực dụng trong quá trình sử dụng.

Tại Malaysia, Aveta Nova 200 phiên bản tiêu chuẩn có giá 8.488 Ringgit (53,74 triệu đồng), trong khi phiên bản Limited Edition được niêm yết ở mức 8.788 Ringgit (55,63 triệu đồng), cao hơn 300 Ringgit (1,90 triệu đồng). Cả hai mức giá đều chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

- Video giới thiệu Aveta Nova 200 Limited Edition. Nguồn: Aveta Motor Malaysia.