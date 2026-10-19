Xe tay ga 174cc, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá hơn 38 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mang phong cách adventure này được niêm yết với giá 9.798 Ringgit (tương đương 38,01 triệu đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Aveta Falcon 180 2026 có 3 tùy chọn màu sắc gồm đồng Sahara, trắng Alpine và xám bão, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga có thiết kế mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những hành trình dài hơn.

Aveta Falcon 180 2026.

Aveta Falcon 180 2026 sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 174cc, cấu hình SOHC, tương tự động cơ được trang bị trên hai mẫu Aveta Vanguard 180 và Aveta Viper 180. Động cơ sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

Hệ thống treo của Aveta Falcon 180 là một trong những điểm đáng chú ý, với phuộc trước dạng hành trình ngược USD và hai giảm xóc phía sau tích hợp bình chứa khí bên ngoài. Xe sử dụng vành nhôm kích thước 14 inch ở bánh trước và 13 inch ở bánh sau, kết hợp lốp CST. Cấu hình này tạo nên diện mạo đặc trưng của dòng xe tay ga adventure, đồng thời hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.

Về an toàn, Falcon 180 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), giúp hỗ trợ người lái khi phanh hoặc di chuyển trên bề mặt có độ bám đường hạn chế. Đáng chú ý, cả ABS và kiểm soát lực kéo đều có thể được tắt thông qua các nút điều khiển bố trí trên cụm công tắc bên trái tay lái.

Aveta Falcon 180 2026 được trang bị màn hình TFT kích thước 7 inch, hiển thị các thông tin vận hành và có khả năng phát lại video ghi từ camera lắp ở phía trước xe. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga dung tích khoảng 180 cc, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn diện, bao gồm cả đèn sương mù, kết hợp kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao nhằm tăng tính tiện dụng khi vận hành. Hệ thống chìa khóa thông minh cũng được trang bị, góp phần đơn giản hóa thao tác sử dụng xe hằng ngày.

Khả năng chứa đồ và tính thực dụng tiếp tục được chú trọng trên Aveta Falcon 180. Xe có khoang chứa đồ dưới yên, ngăn chứa đồ phía trước bố trí dưới tay lái và các cổng sạc USB Type-A, USB Type-C để phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động. Bình xăng dung tích 14 lít giúp người dùng có thêm sự chủ động trong những hành trình dài, dù quãng đường di chuyển thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị các điểm lắp đặt dành cho thùng hành lý phía sau, cho phép người dùng mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết.

- Video cận cảnh Aveta Falcon 180 2026. Nguồn: Nik Rasyid.