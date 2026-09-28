Xe tay ga 125cc, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá hơn 38 triệu đồng

Kymco KR125 2027 được phân phối với hai phiên bản Comfort Edition và Smart Edition, có giá lần lượt 9.880 Nhân dân tệ (tương đương 38,24 triệu đồng) và 10.880 Nhân dân tệ (42,11 triệu đồng). Đáng chú ý, cả hai phiên bản KR125 2027 đều được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm không giới hạn số km, một điểm đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Kymco KR125 2027.

Thay vì chạy theo xu hướng sử dụng những đường nét bo tròn đậm chất châu Âu, Kymco KR125 2027 lựa chọn phong cách retro Trung Quốc với thiết kế tối giản, mềm mại và thanh lịch. Thân xe được tạo hình với nhiều đường cong, hạn chế các chi tiết góc cạnh, trong khi khu vực sàn để chân mang hơi hướng cổ điển. Điểm nhấn ở phía trước là cụm đèn pha tròn dạng projector, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng bên trong và logo chữ K hình khiên, tạo dấu ấn riêng cho mẫu xe tay ga Kymco mới.

Kymco KR125 2027 được cung cấp 4 màu sơn gồm bạc ánh trăng, trắng sáng, xanh lá thơm và xanh lá cây. Các tùy chọn màu được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, phù hợp với cả khách hàng nam sử dụng xe để đi làm hàng ngày lẫn người dùng nữ di chuyển trong đô thị. Kiểu dáng tổng thể nhỏ gọn cũng giúp xe không tạo cảm giác cồng kềnh khi vận hành trong những tuyến đường đông đúc.

Cả hai phiên bản Comfort và Smart đều được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa khóa và mở khóa kép NFC. Người sử dụng có thể mở khóa xe mà không cần thường xuyên lấy chìa khóa truyền thống ra khỏi túi. Sự khác biệt chủ yếu giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống công nghệ và tiện ích.

Kymco KR125 Smart Edition được trang bị màn hình TFT màu 6,2 inch kết hợp hệ thống kết nối T-Box, hỗ trợ kết nối điện thoại để phục vụ dẫn đường, gọi điện Bluetooth và phát nhạc. Hệ thống cũng tích hợp trợ lý giọng nói, định vị xe, ghi lại hành trình và tính năng chống trộm bằng hàng rào điện tử. Khả năng cập nhật OTA cho phép nhà sản xuất tiếp tục bổ sung hoặc tối ưu các chức năng sau khi xe được bán ra.

Trong khi đó, phiên bản Comfort Edition sử dụng bảng đồng hồ LCD, tập trung vào những tính năng thiết yếu nhằm giữ mức giá dễ tiếp cận hơn. Cả hai phiên bản đều được trang bị hai cổng sạc USB-A và USB Type-C, cho phép người dùng đồng thời cấp nguồn cho điện thoại hoặc các thiết bị như camera hành trình trong quá trình di chuyển.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kymco KR125 2027 là hệ thống an toàn tương đối đầy đủ so với một mẫu xe tay ga 125cc. Xe được trang bị ABS hai kênh kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. ABS giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, trong khi TCS hỗ trợ giảm nguy cơ trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp hoặc khi xe vào cua. Sự kết hợp giữa hai công nghệ này đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đô thị, đồng thời giúp những người mới làm quen với xe tay ga dễ kiểm soát phương tiện hơn.

Kymco KR125 còn được trang bị đèn cảnh báo nguy hiểm, chức năng chống lật và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Những trang bị này hướng tới việc tăng sự ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi người lái phải dừng hoặc khởi hành trên những đoạn đường có độ dốc. Đây cũng là nhóm tính năng thường xuất hiện trên những mẫu xe cao cấp hơn nhưng đang dần được đưa xuống các mẫu xe tay ga phổ thông.

Sức mạnh của Kymco KR125 2027 đến từ động cơ 125cc làm mát bằng không khí, được phát triển và tinh chỉnh dựa trên nền tảng ECS. Động cơ một xi lanh này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm. Hệ thống truyền động được tinh chỉnh theo hướng cung cấp lực kéo tuyến tính, phản ứng ga nhanh ở tốc độ thấp và duy trì khả năng vận hành ổn định khi tốc độ tăng lên.

Động cơ 125cc của Kymco KR125 2027 cũng phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, đặc biệt ở những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, thiết kế tư thế lái được tối ưu với khu vực để chân rộng rãi, giúp người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái hơn. Yên xe sử dụng vật liệu da dày với độ đàn hồi cao, hỗ trợ giảm cảm giác mỏi ở lưng và hông khi phải di chuyển trong thời gian dài, đồng thời tạo sự thoải mái cho người ngồi phía sau.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn và phong cách cổ điển, Kymco KR125 2027 vẫn chú trọng khả năng chứa đồ. Hộc chứa đồ phía trước đủ để đặt một chai nước, trong khi cốp dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm 3/4. Riêng phiên bản Smart Edition được trang bị thêm thùng đồ phía sau dung tích 42 lít với cơ chế tháo lắp nhanh. Trang bị này giúp tăng đáng kể khả năng chở hành lý, phù hợp với nhu cầu mua sắm, đi làm hoặc thực hiện những chuyến đi ngắn trong ngày. Bình nhiên liệu dung tích 7 lít cũng giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần thường xuyên ghé trạm xăng.