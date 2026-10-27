Xe tập lái va chạm xe đầu kéo khiến học viên tử vong, thầy dạy lái trọng thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 ngày 27/10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh, địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, anh Mai Văn Lực (ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tập lái BS: 48A – 292.63 (TTHN Tây Nguyên), trên xe có giáo viên dạy lái xe là N.H.L (ngụ xã Kiến Đức) lưu thông trên đường theo hướng Đắk Lắk đi Đồng Nai thì va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc BS: 81H – 036.24 do tài xế Bùi Văn Lâm (ngụ xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến hai đầu xe bể ca-bin, người tập lái kẹt trong xe, được người dân dùng xà ben cạy cửa đưa ra ngoài đi cấp cứu, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Người dạy lái xe bị thương nặng.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sau đó dùng xe cẩu đưa xe ra khỏi hiện trường.