Xe tập lái va chạm xe container, học viên tử vong

Ngày 27/10, lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái và xe đầu kéo container khiến một người tử vong, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, xe đầu kéo biển số 81H-036.24 kéo theo rơ moóc biển số 81RM-003.80 do tài xế B.V.L (SN 1981, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải tập lái biển số 48A-292.63 do học viên M.V.L (SN 1983, trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo chiều ngược lại.

Trên xe còn có thầy dạy lái N.H.L (SN 1993, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Cabin xe hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến cabin hai phương tiện hư hỏng nặng, học viên và thầy dạy lái bị thương, mắc kẹt bên trong.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học viên lái xe đã tử vong, thầy dạy lái bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.